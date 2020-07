Arijon Ibrahimovic – « Il est un peu meilleur que moi »: homonyme de Zlatan, qui a fait sensation au Bayern

Arijon Ibrahimovic a un nom de famille célèbre, imitant Zlatan et CR7. Au FC Bayern, l’Allemand Kosovar veut se hisser au sommet.

L’excitation était évidente chez Arijon Ibrahimovic lorsqu’il a déménagé dans sa nouvelle maison en juillet 2018. « Je pense que c’est vraiment sympa ici », a déclaré le joueur de douze ans devant la caméra de la propre chaîne de télévision du club. Dès lors, il vivra sur le campus des jeunes du FC Bayern, ouvert en 2017, et travaillera sur son rêve: devenir professionnel, de préférence avec les champions du record d’Allemagne.

Aujourd’hui, deux bonnes années plus tard, l’homonyme de Zlatan – sans rapport avec la superstar de l’AC Milan – est l’un des talents les plus prometteurs de l’académie bavaroise. Bien qu’il n’ait eu que 14 ans peu de temps auparavant, il a été tiré dans les U17 plus tôt cette année. Encore plus: jusqu’à ce que la saison en Bundesliga B-junior doive être annulée en raison de la pandémie de coronavirus, il faisait partie des forces régulières parmi les collègues principalement âgés de deux ans, faisant les quatre matchs en 2020 depuis le début. Lors de 3-0 contre le VfB Stuttgart en février, le meilleur talent avec des racines au Kosovo a même réussi son premier but en U17.

Le milieu de terrain avait déjà joué pour les U15 du Bayern, y brillait et était le capitaine de l’équipe. Né en décembre 2005, alors que Zlatan était déjà mondialement connu et poursuivait des buts pour la Juventus Turin, Ibrahimovic a d’abord été formé au SpVgg Greuther Fürth. Cependant, le passage au plus grand voisin, le 1. FC Nürnberg, a suivi tôt.

Arijon Ibrahimovic au FC Bayern: les modèles Zlatan et Ronaldo

En 2014, notamment dans le FCN U10, il n’était actif qu’en tant qu’attaquant, il a nommé le site officiel des Francs comme ses deux grands modèles, dont rien n’a changé jusqu’à aujourd’hui – et dont l’un n’est certainement pas surprenant: « Sur le mien Je pense que la position Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic sont excellents. Ce sont de grands joueurs. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il était souvent confronté à des comparaisons avec Zlatan à cause de son nom de famille, il a répondu: « Eh bien, je joue aussi par tempête et je marque quelques buts. Mais il est un peu meilleur que moi. » Déjà clarifié comme une vieille main, il a ajouté: « Plus tard, j’aimerais aussi devenir footballeur professionnel, mais cela prendra encore du temps. Jusque-là, je veux bien jouer avec l’équipe et marquer de nombreux buts. »

Ibrahimovic a signé un contrat avec le Bayern jusqu’à l’été 2022. En attendant, il n’est plus seulement un attaquant, mais peut être utilisé de manière variable à l’offensive. Lors de ses quatre apparitions pour les U17 de l’équipe de Munich, il a joué une fois dans le cadre d’un double huit au centre du terrain, une fois en tant qu’ailier gauche, une fois en neuf et une fois en dix – une polyvalence qui pourrait plus tard devenir un énorme plus pour lui.

FC Bayern: Arijon Ibrahimovic a des racines au Kosovo

En parlant de plus tard: Ibrahimovic n’a pas encore disputé de match pour une équipe nationale junior allemande, mais était déjà sur des parcours U15 à la DFB. En plus de l’Allemagne, il serait également éligible pour jouer au Kosovo, où se trouvent ses racines et où il se trouve, selon une citation sur la page Twitter. Football kosovar a une bonne connexion: «Je visite le Kosovo aussi souvent que possible», dit-il.

Désormais, à partir de la saison prochaine, il veut continuer à se frayer un chemin dans l’équipe de jeunes du Bayern, où il deviendra l’un des meilleurs des U17. Sera-t-il toujours professionnel avant que son célèbre homonyme, qui a aujourd’hui 38 ans, ne mette fin à sa carrière? Zlatan prendrait définitivement le pari …