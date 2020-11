EA Sports présente 5 cartes Record Breaker dans FIFA 21 Ultimate Team

Image via EA Sports

Un nouveau jeu de cartes spéciales est arrivé FIFA 21 Ultimate Team aujourd’hui.

Ce sont toutes des cartes Record Breaker, un FIFA promo qui crée des versions améliorées de joueurs qui ont battu un record dans le football réel. Les cartes sont une version 91-notée de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, une version 89-notée de David Silva de la Real Sociedad, une version 88-notée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund, une version 87-notée de Radamel Falcao García de Galatasaray, et une version 86-notée d’Oscar dos Santos de Shanghai SIPG. Ils seront disponibles dans les packs FUT jusqu’au mardi 1er décembre.

En 2017, Mbappé est devenu le plus jeune joueur à marquer 10 buts en UEFA Champions League. David Silva est devenu le joueur le plus rapide à remporter 200 victoires en Premier League en 2019, tandis que Sancho était le plus jeune à atteindre 30 buts en Bundesliga en 2020. Falcao a marqué le plus de buts en une seule campagne de l’UEFA Europa League en 2011 et Oscar a obtenu le plus de passes décisives en un seule saison de Super League chinoise en 2018.

Toutes ces cartes, y compris Falcao, ont été mises à niveau décemment et correspondent à la méta actuelle FIFA 21 Ultimate Team, qui s’appuie sur Pace. La version Record Breakers de Mbappé est la meilleure de ces cartes car EA lui a donné +4 en Tir, le rendant mortel devant le but.

Avec cette promotion, il y a encore plus de contenu disponible en FIFA 21 Ultimate Team pour les prochains jours. EA a ajouté hier les cartes Best of Team of the Week (TOTW) ainsi que trois nouveaux défis de création d’escouades Icon.