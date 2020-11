Comment se faire livrer Tesco, Asda, Morrisons, Sainsbury’s et autres supermarchés

La pandémie de Covid-19 signifie que plus de personnes que jamais comptent sur la livraison à domicile pour leurs achats de nourriture.Et avec la nouvelle que jusqu’à trois ménages seront autorisés à se rassembler pendant la période des fêtes, de nombreuses familles se préparent maintenant pour leur magasin d’alimentation de Noël. La plupart des supermarchés ont déjà ouvert leurs créneaux de livraison de Noël, vous permettant de vous reposer en sachant que votre dinde est en route.Voici les dernières mises à jour de toutes les grandes chaînes … Les créneaux de livraison de Noël de TescoTesco ouverts le 13 novembre pour les personnes sur son programme d’économie de livraison, et sont maintenant disponibles pour tout le monde.Les livraisons coûtent entre 4,50 £ et 5,50 £, ou vous pouvez choisir de cliquer et collecter pour 1,50 £.Il y a un supplément de 4 £ pour les livraisons inférieures à 40 £ et les commandes click and collect d’une valeur inférieure à 25 £. Les créneaux de livraison d’AsdaAsda sont en direct (Photo: Getty) Les créneaux de livraison d’Asda sont désormais en ligne et disponibles à la réservation.Certaines dates et heures sont complètes, en fonction de votre emplacement, mais si c’est le cas Dans le cas où vous devriez toujours être en mesure de sélectionner l’option click and collect.Frais de livraison entre 3 £ et 5,50 £, selon le moment où vous voulez que votre commande arrive.Il y a un supplément de 3 £ pour les commandes de livraison de moins de 40 £ et cliquez et collectez les commandes de moins de 25 £. Les créneaux de livraison de Noël de MorrisMorrisons ont ouvert le 25 novembre, et vous pouvez réserver pour n’importe quelle date du 20 au 24 décembre, sous réserve de disponibilité. Frais de livraison entre 2 £ et 7 £, selon le moment où vous le souhaitez Les clients d’Amazon Prime peuvent obtenir la livraison gratuite de leur commande de leur boutique Morrisons via le site d’Amazon.Les emplacements de Sainsbury’s à Sainsbury’s seront disponibles à partir du 29 novembre (Photo: Getty) L’horaire de Sainsbury est le suivant: Pour une livraison le 20 décembre, Les créneaux horaires peuvent être réservés à partir du 29 novembre Pour une livraison le 21 décembre, les créneaux horaires peuvent être réservés à partir du 30 novembre Pour une livraison le 22 décembre, les créneaux horaires peuvent être réservés à partir du 1er décembre Pour une livraison le 23 décembre, les créneaux horaires peuvent être réservés à partir du 2 décembre. bénéficier d’un accès anticipé, qu’ils doivent recevoir par e-mail.Le supermarché facture 7 £ pour la livraison pour les commandes inférieures à 40 £ et entre 50 pence et 7 £ pour les commandes supérieures à 40 £, selon le créneau horaire. Il y a une commande minimum de 25 £. Click and collect est également disponible.Les créneaux de livraison de Noël de WaitroseWaitrose sont maintenant en ligne sur son site Web.La livraison est gratuite, mais il y a un minimum de 40 £. Il en va de même pour les commandes click and collect.