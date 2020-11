Le VfL Wolfsburg accueille le SV Werder Brême pour le coup d’envoi de la 9e journée de Bundesliga ce vendredi soir. Ici, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

Le VfL Wolfsburg contre le Werder Brême aujourd’hui dans le téléscripteur en direct: avant le départ

Avant de commencer: Les Wolves ont remporté la dernière rencontre des deux équipes le 7 juin à Brême avec 1-0. Mais Werder a remporté trois des cinq derniers duels.

Avant de commencer: Après la relégation très mince l’an dernier, le Werder a fait un très bon début de saison et n’a perdu qu’un seul des huit matchs. Le week-end dernier, il y avait même une victoire à points contre le Bayern. Wolfsburg est toujours invaincu, en tant que seule équipe de la ligue.

Avant de commencer: Le match se jouera dans la Volkswagen Arena de Wolfsburg, mais pas devant les spectateurs. Le coup d’envoi est à 20h30, le match est dirigé par l’arbitre Christian Dingert.

Avant de commencer: Bienvenue au téléscripteur en direct du match entre le VfL Wolfsburg et le Werder Brême lors de la 9e journée de Bundesliga.

Wolfsburg – Brême: alignements probables

Wolfsburg: Casteels – R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon – X. Schlager, Arnold – R. Steffen, Mehmedi, Brekalo – Weghorst

Brême: Pavlenka – Groß, Toprak, Friedl – Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald, Augustinsson – Bittencourt, Rashica – Sargent

Wolfsburg contre Werder Brême en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

DAZN détient les droits des matchs du vendredi de la Bundesliga. Le service de streaming reprend donc également le match Wolfsburg vs Werder Brême et le montre en direct et en intégralité. La diffusion commence peu de temps avant le coup d’envoi. Freddy Harder est le commentateur et Sebastian Kreißl est à ses côtés.

