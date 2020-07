EA pourrait envisager le rachat de Warner Bros Gaming Division

Si vous ne le saviez pas déjà, Warner Bros. ‘ La division des jeux – qui comprend des développeurs tels que Rocksteady (Batman Arkham) et NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice) – est en vente. Au prix d’environ 4 milliards de dollars, la division n’est certainement pas bon marché, et seule une poignée de méga-éditeurs ont manifesté leur intérêt. Comme indiqué précédemment, Microsoft, Activision et Take Two ont apparemment reniflé – mais il se pourrait bien qu’EA fasse le premier pas.

Lors du dernier appel financier de la société, le CFO Blake Jorgensen a laissé entendre que l’acquisition pourrait être sérieusement envisagée. Interrogé sur la création de nouveaux studios – avec la question suggérant un « gros atout » comme Warner Bros. ‘ division des jeux – Jorgensen dit qu’EA est « plus intéressé que jamais » par l’acquisition de nouveaux talents.

Alors que nous ne voulons pas lire aussi dans les commentaires de Jorgensen, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’une très grosse entreprise. La direction d’EA ne se contente pas de dire que l’entreprise a l’intention de faire une offre. Si cet accord échoue, nous n’obtiendrons probablement une confirmation qu’une fois que tout sera finalisé.

Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que quelqu’un agira sur Warner Bros. ‘ division des jeux, ou le prix est-il trop élevé? Donnez-nous vos prédictions dans la section commentaires ci-dessous.