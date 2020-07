Froskurinn: le talent à l’antenne du LEC a refusé de travailler jusqu’à la fin du partenariat avec NEOM

in

Plusieurs heures après que la LEC a annoncé un partenariat avec le développement de la ville saoudienne NEOM, la ligue s’est retirée de l’accord en raison de la réaction généralisée de la Ligue communauté, les talents en ondes de LEC et d’autres employés de Riot.

Certaines personnes remettaient encore en question l’intégrité de ceux qui se sont prononcés contre le partenariat NEOM, comme la fondatrice de LEC Indiana «Froskurinn» Black, qui a exprimé sa désapprobation de l’accord sur ses réseaux sociaux. Par exemple, sur le podcast Crackdown, Duncan « Thorin » Shields a déclaré qu’il croyait que la raison pour laquelle Frosk avait fait les tweets était qu’elle « [does] pas besoin de faire quoi que ce soit.

Je suis profondément attristé par le dernier épisode de Crackdown où mon intégrité et mon principe sont remis en question par la spéculation. Alors, laissez-moi clarifier les choses: Le talent à l’antenne a refusé d’apparaître à l’émission jusqu’à ce que l’accord soit révoqué. J’ai mis mon putain de boulot en jeu. – The Frog (@Frog) 30 juillet 2020

En réponse à ces commentaires, Froskurinn a déclaré qu’elle «avait mis son putain de boulot en jeu», comme l’ont fait plusieurs autres membres de l’équipe de talent à l’antenne du LEC, car ils ont tous refusé d’apparaître dans l’émission du week-end jusqu’à ce que l’accord soit annulé.

Des talents populaires comme Eefje «Sjokz» Depoortere, Christy «Ender» Frierson, Laure «Bulii» Valée et Trevor «Quickshot» Henry ont fait écho aux mêmes sentiments, Quickshot disant qu’ils avaient tous fait part de leurs préoccupations aux dirigeants de Riot et du LEC, et étaient tous prêts de refuser de travailler sur le spectacle.

Nous étions prêts à refuser de travailler sur le spectacle ce week-end pour montrer à quel point nous nous sentions fortement sur le sujet. Je ne pourrais pas être plus fier de mes collègues casters, mais aussi de mes collègues émeutiers qui ont tous élevé la voix pour contester quelque chose en quoi nous ne croyions pas. – Trevor Henry (@Quickshot) 30 juillet 2020

De toute évidence, la réponse négative du public et des propres employés de Riot a été suffisamment forte pour que l’entreprise annule le partenariat avec l’entreprise, mais de nombreuses autres personnes sont toujours déçues que la décision ait été prise en premier lieu.

Le Summer Split 2020 du LEC se poursuivra ce week-end prochain le vendredi 31 juillet.

