Duffer Brothers confirme que Hopper affrontera plus de dangers en Russie dans la saison 4 de «Stranger Things» !!! Quand la saison arrive-t-elle sur Netflix?

Les fans sont très enthousiastes à l’idée de la sortie de la saison 4 de Stranger Things. L’attente va bientôt se terminer car la saison 4 est en cours de développement et va bientôt sortir. Stranger Things est l’une des séries les plus populaires et les plus célèbres sur Netflix. Il est devenu un succès instantané et a réussi à sa sortie. Connaissons tout ce que nous savons sur Stranger Things Saison 4.

Date de sortie de Stranger Things Saison 4

Stranger Things est arrivé pour la première fois en 2016 sur Netflix. La planification de la saison 4 était déjà en cours avant la sortie de la saison trois. Le créateur de la série, Matt et Ross Duffer, dont la discussion était déjà en cours au sein de l’équipe créative sur l’avenir du spectacle.

Le renouvellement de la quatrième saison a été annoncé le 30 septembre 2019, les Duffer Brothers signant un contrat de cinéma et de télévision pluriannuel avec Netflix. En février 2020, le tournage de la quatrième saison a commencé en Lituanie et au Nouveau-Mexique. Plus de tournage allait avoir lieu aux États-Unis et à Atlanta. Cependant, la production a été arrêtée en mars en raison de la pandémie de coronavirus en cours.La quatrième saison devrait sortir au début de 2021 et comprendra neuf épisodes.

La distribution officielle de Stranger Things Saison 4

La saison 4 comprendra:

Winona ryder

David Harbour

Finn Wolfhard

Millie Bobby Brown

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

Natalia Dyer

Charlie Heaton et autres

L’intrigue de Stranger Things Saison 4

Dans la saison 4, on verra que Hopper n’est pas mort, mais vivant. Il est vivant et emprisonné en Russie où il sera confronté à des dangers. La saison ne se déroulera pas non plus à Hawkin mais en Russie. Duffer Brothers a déclaré: «[Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, en Russie, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout… »