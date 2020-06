La saison 3 de Good Girls est sortie et arrive bientôt sur Netflix !!! Qui est le nouveau membre féminin du groupe ???

Après avoir couru avec succès pendant deux saisons, Good Girl est de retour dans la troisième saison. Cette série télévisée de comédie policière est diffusée en avant-première sur NBC, qui est également disponible plus tard sur le service de streaming Netflix. La saison 3 est déjà sortie et devrait bientôt arriver sur Netflix. En savoir plus sur la troisième saison de Good Girl.

Date de sortie de Good Girl Season 3

La saison 3 a été diffusée du 16 février 2020 à mai 2020 aux États-Unis. Les épisodes ont été abrégés et terminés en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Mais, l’émission a de nouveau été renouvelée pour une quatrième saison le 15 mai 2020.

En 2018, Netflix a repris la série comme un original international. Cependant, la série n’est publiée sur Netflix que lorsque la saison est entièrement terminée. Il a été confirmé en juin que la série sortira sur Netflix le 26 juillet 2020 au Royaume-Uni. De même, il devrait également avoir une sortie internationale à la même époque. Le même sera mis à jour bientôt s’il y a des nouvelles. Il est prévu que la saison soit publiée fin décembre ou janvier 2021 sur Netflix aux États-Unis.

Le casting de Good Girls Saison 3

La saison 3 présente Christina Hendricks, Isaiah Stannard, Retta, Lidya Jewett, Manny Montana, Reno Wilson, Mae Whitman et Matthew Lillard.

L’intrigue de la saison 3

Les épisodes sont intitulés Find Your Beach, Not Just Cards, Egg Roll, The Eye in Survivor, Au Jus, Frere Jacques, Vegas Baby, Nana, Incentive, Opportunity et Synergy. Un nouveau membre des filles est introduit dans la dernière saison.

La dernière saison mettra en vedette la culpabilité de Beth et elle ne pouvait pas ignorer ce qui s’est passé avec Rio. Elle a également ressenti et avait besoin de commencer à tisser des liens avec une mère célibataire. Mais, elle n’a partagé aucune de ces choses avec Ruby ou Annie et qui sera cette nouvelle amie.