« Dr Satan » / Dr. Marcel Petiot: The Serial Killer Real-Life Dr Jekyll et M. Hyde

Seconde Guerre mondiale | 30 novembre 2020

(Getty Images)

Peu de gens ont incarné la dualité de l’homme comme le Dr Marcel Petiot, le médecin français qui a passé la Seconde Guerre mondiale à voler et à assassiner des juifs sous les auspices de les aider à échapper aux nazis. Ce Dr Jekyll et M. Hyde de la vraie vie ont passé toute leur vie à tromper les gens à travers l’Europe tout en se faisant une petite fortune.

À peine un soldat modèle

Difficile de dire si le jeune Marcel Petiot était maléfique depuis le moment où il l’était né en 1897, mais il n’a jamais semblé être si bon. C’était un enfant intelligent mais qui avait des problèmes de comportement à l’école. Il était dans un hors de diverses écoles primaires comme un enfant avant de finir ses études à temps pour rejoindre le Armée française pendant la Première Guerre mondiale malgré une accusation de vol de courrier.

Pendant la première guerre mondiale, Petiot n’était guère un soldat modèle. Il a été jugé pour avoir volé des couvertures délivrées par les militaires mais déclaré non coupable pour cause de folie avant d’être renvoyé au front. Ce n’est pas tout à fait clair ce qui est arrivé à Petiot après son retour au combat, mais il a été renvoyé de l’armée pour comportement anormal, et bien que l’institutionnalisation ait été suggérée, il a été autorisé à reprendre une vie normale.

(Presse associée)

Votre serviteur obéissant

En 1921, Petiot établit un cabinet médical à Villaneuve, séduit rapidement la population locale et devient une figure très appréciée de la communauté même après être devenu suspect dans la disparition de Louise Delaveau, son amante et la fille d’un de ses patients. , cinq ans plus tard. UNEn l’informateur a affirmé avoir vu le médecin placer un grand coffre dans sa voiture au moment où elle a disparu, mais Le corps de Delaveau n’a jamais été retrouvé, et la police n’a jamais solidement lié Petoit à sa disparition.

Après avoir été blanchi, Petiot s’est présenté à la mairie et a réussi à embaucher des habitants pour perturber le débat de la ville, agitant tellement son adversaire que le médecin fou ressemblait au seul candidat approprié. Il était retiré du poste après avoir détourné l’argent de la ville en 1931, mais un an plus tard, il s’est retrouvé au conseil municipal. Il a dû être retiré de cette position après que les fonctionnaires de la ville ont découvert qu’il volait de l’électricité à la ville pour alimenter sa maison.

(Presse associée)

Paris, Je T’aime

D’une manière ou d’une autre, au milieu de tout ce vol et meurtre d’amant, Petiot a trouvé le temps de se marier et d’avoir un enfant. Après avoir pressé Villaneuve à sec, la famille déménagé à Paris après le retrait de Petiot du conseil municipal, où il a ouvert un cabinet médical et s’est retrouvé brièvement institutionnalisé pour avoir menacé de frapper le visage d’un policier après avoir été arrêté voler un livre.

Même avec les problèmes juridiques qui le suivaient d’un endroit à l’autre, les patients de Petiot l’adoraient, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Il faisait 15 milles de vélo dans l’obscurité pour soigner les pauvres patients de la banlieue parisienne, et il facturait rarement personne. Sa femme a affirmé plus tard que si elle n’avait pas fait sa comptabilité, Petiot n’aurait jamais envoyé de facture.

Qu’il ait facturé ou non les stupéfiants qu’il a donnés aux toxicomanes est une toute autre question. Avant que la France ne tombe aux mains des nazis en 1940, Petiot était accusé d’avoir prescrit des stupéfiants dangereux, mais l’affaire n’a jamais été jugée parce que les toxicomanes qui devaient témoigner contre lui avaient disparu. Il a été condamné à une amende de 2 400 francs et seule l’apparition de la Seconde Guerre mondiale aux portes de la France l’a empêché de faire l’objet d’une enquête pour les deux disparitions.

(AGIP – Rue des Archives / Granger, NYC)

Un stratagème méprisable

En 1940, la France occupée par les nazis était un mélange de sympathisants allemands et de résistants, et Petiot comprit qu’il pouvait faire fortune en jouant des deux côtés. Il prétend être membre de la résistance française, se peignant comme un admirable membre du public alors qu’il continuait à vendre des stupéfiants et à inviter des juifs à son cabinet au 66 rue Caumartin avec la promesse qu’il les aiderait à fuir la France en échange de 25 000 francs.

Une fois les frais payés, Petiot a dit aux réfugiés pleins d’espoir qu’ils devaient être vaccinés pour leurs voyages, puis leur a injecté du cyanure. Après la mort de ses victimes, il a volé tous leurs objets de valeur et a jeté leurs corps dans la Seine. La Gestapo a vite intensifié sa présence dans les rues de Paris, si bien que Petiot a commencé à disposer de ses victimes avec de la chaux vive.

Finalement, les nazis ont ramassé les complices de Petiot, qui étaient essentiellement des voyous qu’il payait pour s’occuper du sale boulot pour lequel il n’avait pas le temps. Du coup, c’était au médecin inquiet de s’occuper de tout, et il a commencé à prendre du retard, ce qui est dangereux lorsque votre travail implique l’élimination du corps. Après avoir quitté la ville pendant quelques jours en mars 1944, les voisins de Petiot ont remarqué une odeur horrible provenant de sa maison et ont appelé la police sous le soupçon que quelque chose était en feu. Ils ont trouvé des parties du corps éparpillées à travers l’appartement, certaines ensachées mais d’autres simplement assis sur les meubles. Une fouille rapide du garage a découvert des cuves de chaux vive et un incinérateur empilé de branches.

(Auteur inconnu)

Conviction et mort

Quand Petiot rentra chez lui, il convaincu les officiers que les parties du corps avaient appartenu aux nazis, mais le commissaire Georges-Victor Massu était sceptique. Il a ramassé tout le monde lié à Petiot – sa femme, son frère et ses anciens complices – les a tous accusés d’aider et d’encourager un fou. Petiot est resté caché pendant un mois, car l’invasion de la Normandie occupait une grande partie des préoccupations de tout le monde, mais il ne pouvait pas vraiment voler sous le radar. Il a fini par rejoindre la résistance française et y est devenu si bon qu’un journal français a publié un profil sur lui, ce qui a abouti à son identification et à son arrestation dans une gare en octobre 1944. Il avait 50 jeux de documents d’identification sur lui.

Le 19 mars 1946, Petiot a été jugé le 135 accusations criminelles, où il a été révélé qu’il avait fait quelque 2 millions de dollars (environ 28 millions de dollars aujourd’hui) grâce à son plan de meurtre à but lucratif. Petoit a admis avoir tué 27 personnes, bien qu’il ait pu être responsable de la mort de plus de 60 personnes, et il a été condamné pour 26 personnes. exécuté par guillotine le 25 mai 1946 et ses derniers mots on disait être, « Messieurs, je vous demande de ne pas regarder. Ce ne sera pas très joli. »