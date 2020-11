Geoff Walsh, directeur général de Collingwood, annonce sa retraite

Geoff Walsh, directeur du football à Collingwood, a annoncé sa retraite après près de quatre décennies en tant qu’administrateur de l’AFL.

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs du secteur, Walsh quittera officiellement le club le mois prochain.

Le joueur de 64 ans a pris sa décision après avoir signalé son intention de quitter le jeu plus tôt cette année.

Walsh a commencé sa carrière en tant qu’administrateur en 1985 chez Fitzroy avant de rejoindre Carlton en tant que responsable du recrutement l’année suivante. Puis, en 1994, il a été responsable du football de North Melbourne pendant cinq ans.

Il a finalement atterri aux Magpies en 2006. Walsh a passé plus d’une décennie avec le club entre 2006 et 2013 et à nouveau entre 2017 et 2020.

Geoff Walsh le directeur général du football, Nathan Buckley l’entraîneur et Eddie McGuire le président (Getty)

« Je réfléchis à cela depuis un certain temps et comme l’un de mes anciens entraîneurs l’a dit un jour, le moment où vous commencez à penser à la retraite est le moment de terminer », a déclaré Walsh.

« Je suis prêt et le moment pour Collingwood est également venu. Je remercierai personnellement les nombreuses personnes dont j’ai besoin, mais je tiens à remercier le jeu pour les riches expériences, les amitiés et les récompenses professionnelles que j’ai eu la chance d’apprécier.

« C’était un privilège de servir le match. »

Le président de Collingwood, Eddie McGuire, a ajouté: «Geoff a été l’un des meilleurs administrateurs et footballeurs de tous les temps.

« Il a évolué avec et façonné le jeu au fur et à mesure qu’il évoluait d’un sport semi-professionnel basé sur l’État à une compétition professionnelle et nationale. Il connaît et comprend le jeu comme peu d’autres le font.

« Il était avec Collingwood pendant plus d’une décennie. Nous aurions aimé l’avoir avec nous pendant une autre décennie. »