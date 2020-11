L’ancien représentant d’Ultra et de fans Gruszecki devient le conseiller en chef de Watzke

L’ancien représentant d’Ultra et de fans Jan-Henrik Gruszecki sera à la tête du nouveau département « Stratégie et Culture » du Borussia Dortmund au début de l’année et deviendra ainsi conseiller en chef du directeur général Hans-Joachim Watzke. Le rapport Spectacle sportif, le Actualités de la Ruhr et le botteur coïncident lundi.

De plus, Gruszecki, qui est considéré comme l’un des représentants les plus importants des supporters du football allemand, fera partie du groupe de travail DFL. L’avenir du football professionnel garder. Il est également membre de ce comité en tant que représentant des fans.

Au début, ils avaient Spectacle sportif et le Actualités de la Ruhr a rendu compte de l’attitude de Gruszecki dans la suite exécutive de Dortmund. « L’échange entre nous deux existait déjà depuis quelques années, maintenant je voulais l’institutionnaliser », a déclaré Watzke Spectacle sportif.

Gruszecki a des points de vue assez différents dans de nombreux domaines. Ces « points de friction » sont « recherchés ». L’homme de 36 ans, qui a étudié à Buenos Aires, a récemment travaillé comme consultant en communication indépendant pour une agence à Hambourg.

Il est également cinéaste (« Born on Borsigplatz », « Football Capital Buenos Aires ») et agent de joueur pour les professionnels d’Amérique latine. En 2001, il a été co-fondateur du groupe Ulktra « The Unity » à Dortmund. Mais il n’y est plus membre. Il était également membre du conseil d’administration des « Desperados » – un autre groupe ultra.

Gruszecki, qui avait entre autres initié des projets comme « Kein Zwanni für ‘nen Steher » contre l’augmentation constante du prix des billets dans le football, est toujours considéré comme très bien mis en réseau sur la scène de Dortmund.