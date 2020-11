Doug Jones décrit le plan pour Frankenstein de Guillermo del Toro – / Film

Guillermo del Torode Frankenstein film, qui n’a jamais été réalisé, n’est que l’un des nombreux scénarios hollywoodiens «et si» impliquant le cinéphile. Il avait parlé de faire le film dès 2008, mais malheureusement, il n’a jamais gagné assez de force pour le faire passer sur la ligne de départ.

Il est cependant allé assez loin pour que le collaborateur fréquent de del Toro, l’acteur Doug Jones, a vu un buste de sa propre tête comme le monstre de Frankenstein, et dans une récente interview, il décrit à quoi aurait ressemblé sa version du personnage d’horreur classique.

Parlant avec Collider, Jones – qui a joué des créatures dans des films del Toro comme The Faun and the Pale Man in Le Labyrinthe de Pan, Abe Sapien dans le Hellboy films, et l’homme amphibien dans La forme de l’eau – a confirmé que del Toro voulait en effet qu’il incarne le monstre de Frankenstein dans son futur film il y a toutes ces années, malgré le fait qu’il n’a pas la construction géante que vous attendez de quelqu’un qui joue le personnage:

« [M]La première pensée est que je ne suis pas le gros, large et gros charpente Frankenstein que vous avez en tête. Mais on m’a dit que Guillermo est un grand fan de Bernie Wrightson, et un ami de Bernie Wrightson, et Bernie avait illustré une version de Frankenstein de Mary Shelley, et toutes les images du monstre de Frankenstein en cela, c’est ce qu’il allait pour modeler mon look. Qui était plus émacié, un peu plus maigre, un peu plus dessiné, un peu plus pathétique. Et pourtant, avait une prouesse physique contre nature, un athlétisme contre nature pour lui. Il a été cousu avec des pièces détachées de deux corps différents. Visage très osseux, cheveux longs, filandreux et tirés.

Voici l’une des illustrations de Wrightson, qui permet d’imaginer très facilement à quoi Jones aurait pu ressembler:

« Je n’ai jamais subi de test de maquillage moi-même pour cela », a poursuivi Jones. «Mais je suis allé au magasin de créatures, Spectral Motion, qui développait le look pour lui à l’époque … J’étais dans le magasin de créatures pour autre chose, et Mike Elizalde, le propriétaire du magasin, a dit: ‘Je dois vous montrer quelque chose.’ Puis il a dévoilé un buste tête et épaules de moi avec ce maquillage de monstre construit dessus. C’était comme, honnêtement, mes yeux se sont levés. C’était d’une beauté envoûtante, et cela a rendu hommage aux œuvres de Bernie Wrightson et vous a également donné un monstre Frankenstein d’apparence différente de ce à quoi vous êtes habitué.

Jones soupçonne que l’univers sombre d’Universal a avorté, qui a été abandonné après l’échec de Tom Cruise. La momie, pourrait être la raison pour laquelle la version de del Toro n’est jamais apparue sur grand écran. La version Dark Universe de Frankenstein aurait présenté Javier Bardem comme le monstre de Frankenstein, qui devait apparaître dans le film d’un autre personnage avant d’obtenir son propre film solo. Maintenant que le studio ne s’inquiète plus d’avoir ce tissu conjonctif entre les films, pourrions-nous encore un jour voir del Toro debout sur un plateau pour son Frankenstein projet, criant «C’est vivant! C’est vivant! »?

En attendant, nous pourrions encore voir Frankenstein et son horrible création apparaître dans une procédure CBS ou peut-être même un film de Blumhouse.

Articles sympas sur le Web: