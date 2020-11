Pokémon Go La saison 6 passera à 24 rangs, l’expansion de l’e-sport est potentiellement en cours

Niantic a souvent mentionné que l’un des objectifs de Pokémon Go Battle League devait ajouter un élément compétitif au jeu mobile. Mais dans une récente interview avec la publication japonaise Famitsu, les développeurs ont donné plus de détails sur la manière dont ils porteront ce plan au niveau supérieur.

Les entraîneurs ont reçu hier tous les détails sur la saison 5 de la Battle League et il semble que la raison pour laquelle Niantic a apporté tant de changements à la saison à venir était de préparer les joueurs pour la saison 6, qui sera très différente de tous les formats précédents.

Niantic passe d’un système à 10 rangs à un système à 24 rangs, selon le manager de la Battle League Alex Moffitt, doublant plus que le nombre de rangs que les joueurs travailleront pour progresser au cours d’une saison. Cette expansion vise à offrir une meilleure expérience aux joueurs occasionnels qui souhaitent gravir les échelons, tout en donnant aux entraîneurs compétitifs quelque chose à faire.

Le changement actuel verra les rangs un à 20 être décidés par les victoires et les matchs joués, les rangs 21 à 24 prendront en compte votre taux de victoire. Ces quatre premiers rangs seront également étiquetés, les joueurs remportant le titre d’élite, de vétéran, de maître et de légende de combat à chaque rang.

Moffitt a déclaré que tout cela était provisoire, cependant, et sera probablement testé davantage avant que Niantic ne lance la saison six.

«Pour les grades jusqu’à 20, nous calculerons le nombre de batailles auxquelles vous avez participé et combien vous en avez une sur la base des données», a déclaré Moffitt. «Nous pensons que le rang 20 sera quelque chose que tout le monde pourra viser, et au-delà, ce sera là où les joueurs les plus compétitifs s’affronteront.»

Après avoir décrit les changements potentiels à venir pour la saison six, Moffitt a également parlé de son souhait d’améliorer le format et de la manière dont Niantic tente de résoudre les problèmes de décalage et de connectivité qui ont affecté la Battle League.

« Pokémon Le go est apprécié par tant de gens partout dans le monde », a déclaré Moffitt. «Cela signifie que le type de terminal et l’état de la connexion sont également différents. Le jeu a été conçu pour le gérer avec un système que l’on ne trouve pas dans de nombreux autres jeux. L’équipe serveur doit optimiser ce système spécial pour GBL, mais je pense que l’amélioration a été assez bonne pour la plupart, et elle a été assez stable récemment. »

Et avec l’équipe concentrée sur le changement des choses pour la saison six et l’amélioration des divers problèmes de décalage et de connectivité, Moffitt a déclaré que son prochain objectif était d’essayer d’étendre la Battle League à l’esport sous une forme ou une autre.

En dehors de certains petits événements ou de The Pokémon Company prévoyant d’inclure Pokémon Go sous une forme ou sous une autre Pokémon Circuit de championnat du monde, les choses n’ont pas vraiment atteint un point où la Battle League pourrait être considérée comme un esport. Mais Moffitt est convaincu que cela peut changer à l’avenir.

«Nous continuons à améliorer le jeu en équipe afin que vous puissiez en profiter encore plus, et je serais heureux si vous pouviez continuer à le défier avec vos amis et votre famille», a déclaré Moffitt. «De plus, c’est ma vision personnelle et je ne pense pas que la GBL seule puisse y arriver, mais j’ai un grand objectif de réinventer l’esport à l’avenir.»

Moffitt a déclaré que grâce au jeu AR original de Niantic, Entrée, et son événement Olympiade, lui et son équipe ont pu voir quelle forme un tournoi e-sport potentiel pour Pokémon Go pourrait ressembler à. L’objectif final «est d’avoir une échelle olympique Pokémon Go tournoi », selon son équipe, même s’il se déroule en quelque sorte indépendamment de la Battle League.

