L’héritage et si Nancy pouvait revenir

L’artisanat: l’héritage était le plus récent classique culte des années 90 à revenir pour le public moderne, et une notion passionnante vient du fait que Le métier n’est pas redémarré – juste en train de changer.

Légers spoilers à venir pour ceux qui n’ont pas vu L’artisanat: l’héritage, alors considérez-vous comme avertis! Dans L’artisanat: l’héritage, nous rencontrons une nouvelle couverture de quatre jeunes sorcières douées, avec des thèmes similaires de fraternité. Bien que la mode et les attitudes diffèrent radicalement de l’original, le noyau de quatre femmes puissantes qui luttent pour trouver un équilibre des pouvoirs demeure.

Dans les derniers instants du film, nous apprenons que Lily (Cailee Spaeny) est en fait la fille de l’emblématique tordu avec Nancy Down, qui a été vue pour la dernière fois impuissante et en spirale derrière les portes de sa chambre dans un asile. Sa conclusion était le seul résultat sombre pour l’un des withes d’origine, et L’artisanat: l’héritage fait fortement allusion à la connexion de Lily et Nancy avant de finalement la rendre officielle. Avec le dernier plan réunissant mère et fille, cela se termine de manière très ambiguë, mais les fans de Le métier attendaient vraiment toute connexion réelle avec l’original, ce qui était probablement le plus gros gain de la pseudo-continuation.

Dans une interview avec le Los Angeles Times, Fairuza Balk a parlé de son rôle dans L’artisanat: l’héritage et si elle reviendrait pour un éventuel troisième chapitre de la franchise. En ce qui concerne l’implication initiale des acteurs, explique-t-elle, «j’ai rencontré Zoé [Lister-Jones] il y a quelques années, et elle m’a proposé une idée [where] elle voulait prendre la prémisse mais [inject] beaucoup de messages qu’elle voulait vraiment faire passer au public. Et l’un de ces messages était que les femmes soutiennent les femmes plutôt que les femmes attaquent les femmes parce qu’il y en a tellement dans les films, bien plus qu’il n’en faut. Ses idées étaient très favorables aux femmes et à l’autonomisation des femmes et à la reprise du pouvoir. Et c’est quelque chose en quoi je crois vraiment et je voulais l’aider. «

En ce qui concerne la chance de voir plus de Nancy Downs dans une suite de The Craft, elle ajoute: « Cela dépendrait vraiment du scénario et de la façon dont ils abordent le personnage », conclut-elle « .[A sequels] Pas hors de question. Mais ça doit être bon. «

L’artisanat: l’héritage ne contenait certainement pas la magie de l’original, mais qui pourrait refuser un film potentiel autour de l’une des sorcières les plus légendaires du cinéma?

