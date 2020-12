Doublelift dit avoir reçu une offre de SK Telecom T1 dans la saison 2

in

L’ancien porteur de TSM AD Doublelift aurait pu jouer en Corée en 2011, a-t-il révélé en direct aujourd’hui.

le League of Legends ADC, connu comme l’un des meilleurs de l’histoire de l’Amérique du Nord, s’est vu offrir une place dans l’équipe sœur de SKT Telecom T1 par l’ancien entraîneur de Cloud9, Reapered. En plus de Reapered, Doublelift aurait joué avec Wolf, alors connu sous le nom de «Blitzcrank one-trick» qui allait remporter deux titres mondiaux avec l’équipe la plus performante de SKT T1.

Repeared a dit à Doublelift que l’équipe serait tous les deux, Wolf, et un mid et jungler inconnu, a-t-il déclaré. Ces deux ajouts auraient pu être H0R0 et MighTiLy, deux anciens joueurs de SKT Telecom T1 S.

Cependant, le salaire a été l’une des raisons de sa décision de rester en Amérique du Nord.

«Le salaire sera de 2 000 $ par mois», a déclaré Doublelift. «J’y ai pensé et j’étais comme ‘2k par mois? Je pense que je vais transmettre celui-là. »

«Quelle aurait été ma carrière si j’avais joué là-bas? Honnêtement. J’aurais probablement pris ma retraite beaucoup plus vite », dit-il en plaisantant.

En 2012, SKT T1 S a repris la liste de Eat Sleep Game, mais l’équipe s’est dissoute plus tard en 2014. Son équipe sœur, SKT T1 K, est maintenant dans les mémoires comme l’une des équipes les plus dominantes au monde avec le mid laner Faker menant le charge.

