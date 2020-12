Top 10 des voitures cultes que nous souhaitons faire un retour en Inde

Voici le top 10 des voitures que nous avions vendues il y a des années en Inde et maintenant, leur souvenir est durement ressenti par tous les passionnés.

Ayant grandi dans les années 2000 et 2010 à l’adolescence, il y a beaucoup de voitures que nous aimions à cette époque. C’est juste que nous n’étions pas en mesure d’acheter une voiture nous a empêchés de l’acheter. À l’époque, les voitures étaient conçues avec soin, attention et utilisées pour se démarquer de leurs concurrents. Alors, voici le top 10 des voitures cultes en Inde que nous voulons faire un retour.

1. Skoda Yeti

Skoda Yeti était en fait l’un des premiers SUV compacts à arriver sur le marché indien, mesurant à peine 4,2 mètres de long. Cependant, il s’est avéré trop tôt pour son temps à un montant exorbitant de Rs 20 Lakhs. Il avait un style étonnant et un moteur diesel louable de 2,0 litres avec transmission 4X4.

2. Skoda Laura 2009-2013

Skoda Laura était une machine méchante. Vendue entre 2009 et 2013, les gens la recherchent de manière folle. Il est venu avec un moteur 1,8 TSI qui était bon pour 160 ch et un moteur turbodiesel de 2,0 litres. En outre, il est également venu dans une variante RS!

3. Volkswagen Passat

Si quelqu’un avait une Volkswagen Passat à cette époque, il était considéré comme très riche! La Passat était très haut de gamme, spacieuse à l’intérieur et assez agréable à conduire. Bien que son prix se rapproche de Rs 45 Lakhs sur route, ce qui en faisait une voiture coûteuse pour l’époque.

4. Maruti Gypsy

Maruti Gypsy doit être l’une des voitures cultes les plus recherchées de l’Inde, après avoir été abandonnée il y a environ un an. Après avoir été dans le pays pendant plus de 2 décennies, il a été adoré mes passionnés de tout-terrain, les amateurs de SUV de style de vie et même les membres réguliers de votre famille. Malgré Jimny sur le point de remplacer le Gypsy, il ne remplacera pas exactement le culte.

5. Tata Safari

Safari est l’une des voitures Tata les plus appréciées et les plus populaires jusqu’à ce jour. Né avec une attitude prête à l’emploi et un moteur très fiable, il est toujours conservé par la plupart de ses existants. Il y a beaucoup de gens qui en recherchent régulièrement un et sont même prêts à payer un montant supplémentaire pour cela.

6. Hyundai Sonata

La Hyundai Sonata était une autre voiture bien en avance sur son temps. Il était populaire au début des années 2000 mais n’a toujours pas atteint toute la popularité qu’il aurait dû recevoir. À l’intérieur, il était très élégant et sophistiqué et arborait un beau thème de bois beige.

7. Chevrolet Cruze

Qui ne manque pas la Chevrolet Cruze? Le corps musclé mais tonique avec un design de type voiture de sport était aimé par tous les types de passionnés. Il était très populaire à son époque, mais la faiblesse des ventes et du service a incité les gens à hésiter à entrer dans la marque américaine. Cependant, il a une longue durée de vie et des exemples vieux de dix ans fonctionnent toujours parfaitement.

8. Ford Fiesta

Pas la Fiesta ordinaire, mais l’édition spéciale 1.6 S. C’est celle qui est une collection prisée parmi les passionnés et une autre voiture culte très recherchée. Dans sa couleur bleu ciel, un aileron arrière fastback et des pare-chocs de type kit carrosserie, il avait l’air très sportif. Cependant, il vient de recevoir des améliorations cosmétiques et rien de différent de celui normal.

9. Honda Accord V6

C’était une époque où Honda utilisait un moteur V6 pour sa voiture en Inde. L’Accord a ensuite été introduit en 2010 avec un moteur V6 de 3,5 litres produisant 275 ch! La berline haut de gamme était déjà une belle voiture et très populaire, l’ajout d’un V6 a encore ajouté sa valeur. Le V6 exigeait près de Rs 6 Lakhs supplémentaires!

10. Mitsubishi Pajero

Au début des années 2000, Mitsubishi a présenté ce SUV encombrant. Pajero était un des premiers cultes et en quelques mois seulement, il a commencé à recevoir un énorme fan. Jusqu’à ce moment-là, la Lancer était déjà établie comme une voiture incroyable et Pajero vient d’ajouter à la valeur de marque de Pajero. Le nouveau modèle de génération que nous avions jusqu’à l’année dernière n’avait pas ce goût incroyable.