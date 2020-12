10 films horribles avec un seul grand personnage

Sony

Pour qu’un film soit un succès, vous devez faire tourner beaucoup d’assiettes en même temps. Vous avez besoin d’un bon scénario, d’une bonne histoire, de bons personnages, d’un bon monde dans lequel ils vivent et de bonnes performances derrière l’écriture. Si vous échouez à l’un de ces égards, vous ne pouvez jamais vraiment espérer capturer la vraie grandeur.

Maintenant, il se peut que les films puissent être bons malgré quelques battements manquants, mais pour la plupart, si vous échouez sur plusieurs comptes, vous avez vous-même une crotte ou une dinde. Et une fois que quelque chose est qualifié de mauvais, le public a tendance à en peindre chaque partie comme telle. Si un film est mauvais, ses personnages sont généralement classés comme tels et tout le monde passe à autre chose.

Mais ce n’est pas toujours le cas et parfois de grands personnages peuvent se retrouver perdus dans une prison d’un film terrible. Malheureusement pour eux, ils sont généralement destinés à être oubliés, mais ils méritent sans doute encore plus d’éloges pour avoir résisté à la marée. Et dans certains cas, ils parviennent même à faire glisser à eux seuls un mauvais film vers une sorte de succès.

Quoi qu’il en soit, ces diamants bruts méritaient bien mieux …

10. Magnéto – Phénix sombre

Renard

Étant donné à quel point le processus de production était apparemment difficile pour Dark Phoenix de Simon Kinberg, cela pourrait ressembler un peu à donner un coup de pied à un film quand il est en panne en critiquant trop la suite. Mais alors, c’est une expérience objectivement décevante dont les réécritures lourdes, le manque de logique interne et les mauvaises décisions de caractère le montrent très évidemment.

Son pire crime est sans doute de prendre un groupe de grands personnages et de les sucer toute la joie ou de les conduire dans de nouvelles directions qui n’ont aucun sens ou qui sont carrément des trahisons du personnage. Ce qui est certainement le cas avec le professeur Xavier.

Mais la seule chose que vous ne pouvez pas retenir du film est qu’il comprend une excellente performance de Magneto de Michael Fassbender et une excellente rotation du personnage. Plutôt que la piste bien usée de Mutant Supremacist, nous obtenons un Erik à la retraite essayant de vivre en paix dans son sanctuaire de mutants qui est involontairement entraîné à la vengeance par le meurtre de son ami. Dans un slog insensé d’un film, son arc est la seule chose intéressante.