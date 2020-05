Docuseries Netflix, « Trial By Media », Scott Amedure Murder a expliqué!

– Publicité –



Docuseries Netflix, «Trial By Media»: Voici tout ce que vous avez à découvrir sur la mort de Scott Amedure.

Trial By Media enquête sur le meurtre de Scott Amedure, qui a comparu en tant qu’invité à un talk-show. Le talk-show où Scott Amedure était l’invité était The Jenny Jones Show. Après l’émission dans les années 90, la télé-réalité a changé pour toujours.

L’histoire de Trial By Media va comme ceci



Scott Amedure a été invité au Jenny Jones Show pour la conférence. Scott Amedure était de Lake Orion, Michigan, qui monta sur scène avec son amie Donna Riley. Ils ont tous deux commenté la sexualité de Jonathan Schmitz en déclarant qu’il pourrait être définitivement hétérosexuel. Plus tard, à partir de la sexualité, ils se sont tournés vers ses caractéristiques physiques contredites par ses traits physiques. Schmitz prend alors le relais et est abasourdi par les commentaires d’Amédure. Schmitz précise qu’il est hétérosexuel et Jones interroge également Scott sur ses rêves / fantasmes physiques.

Pendant quelques jours, Schmitz traîne avec Amedure et on pense également qu’ils étaient une intimité physique entre les deux. Schmitz était également avec Riley quand ils traînaient ensemble. Après 3 jours entiers, Schmitz est allé au Michigan chez Amédure et l’a tué. Schmitz avoue immédiatement le crime en appelant le 911.

Trial By Media est plein d’entretiens avec différents personnages liés à Amedure et Schmitz. Cela inclut les membres de la famille, les amis et les acteurs du Jenny Jones Show. Le frère de Scott, Frank Amedure, a affirmé que Scott n’avait commenté la sexualité de Schmitz que pour gagner en popularité. Scott a également embarrassé son père après l’enregistrement de l’épisode de The Jenny Jones Show. Il a également été constaté que Schmitz avait des problèmes mentaux dans le passé combinés à l’homophobie de son père.

L’ironie de Trial By Media est qu’elle ne précise pas les motivations de Schmitz pour commettre le meurtre. Schmitz a passé du temps avec Amedure et Riley quelques jours auparavant, puis a été assassiné. Quoi qu’il en soit, le tribunal a convenu que la famille de Scott avait reçu 29 millions de dollars pour le règlement. Mais la famille n’a jamais reçu d’indemnisation après que le tribunal du Michigan a annulé la décision de règlement.

