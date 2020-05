Mahindra Thar, un espion prêt pour la production, laisse présager un lancement très prochainement

Ce dernier coup d’espionnage où le Mahindra Thar est vu enveloppé dans un plastique blanc – peut-être pour être expédié à un concessionnaire – laisse présager un lancement très bientôt, probablement en août!

Nous vous apportons des photos d’espionnage du Mahindra Thar de nouvelle génération depuis plus d’un an maintenant et Mahindra semble tester le SUV depuis une éternité. Cependant, ce dernier coup d’espionnage ne ressemble plus à ses tests, car il ne porte pas de camouflage. Au lieu de cela, il semble être enveloppé dans un plastique blanc qui est généralement appliqué à un véhicule nouvellement construit avant d’être expédié aux chantiers des concessionnaires. Ce Thar illustré ici semble prêt pour la production et nous prévoyons que Mahindra lancera le SUV sur notre marché d’ici août de cette année.

Un coup d’espion prêt à la production du Mahindra Thar fait allusion à un lancement très prochainement.

Comme on peut le voir sur l’image, le Thar reste fidèle à son design d’origine mais avec beaucoup plus de modernité maintenant. Le Thar a toujours eu un sympathique et son bien que Mahindra ne l’ait pas beaucoup altéré. Ce que l’on voit correctement pour la première fois, ce sont ces nouvelles jantes en alliage noir brillant à cinq branches dans cette image d’espionnage et elles semblent vraiment convenir au SUV. Ce qui est également plus important, ce sont les nouveaux revêtements de garde-boue avant, le marchepied latéral et également un gros pare-chocs avant avec un boîtier de phare antibrouillard dédié.

Le Mahindra Thar de nouvelle génération sera propulsé par une version conforme à la norme BS6 du moteur diesel de 2,2 litres éprouvé de Mahindra. Le moteur délivre désormais beaucoup plus de puissance à environ 140 ch et il s’accouplera à une boîte manuelle à 6 vitesses. Mahindra devrait même proposer une option de boîte de vitesses automatique avec le nouveau Thar. Cette fois-ci, Mahindra proposera également pour la première fois un nouveau moteur à essence sur le Thar. Ce nouveau moteur sera une unité turbocompressée de 2,0 litres qui appartient à la famille de moteurs mStallion de Mahindra.

Le Thar a également grandi à pas de géant en termes de design et d’esthétique. Ce n’est plus un tout-terrain robuste, mais avec des éléments de conception très sophistiqués. Il est également plus grand que son prédécesseur et semble plus performant que jamais. Les intérieurs bénéficient également d’un tout nouveau design de tableau de bord. Son bien plus premium et viendra beaucoup mieux équipé que son prédécesseur. En termes de fonctionnalités, le nouveau Thar sera équipé d’un système d’infodivertissement à écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, un affichage multi-informations dans le tableau de bord, une climatisation manuelle et plusieurs ports USB.

Nous ne pouvons pas attendre que Mahindra dévoile enfin ce SUV. Avec toutes les mises à jour, les prix augmenteront bien sûr mais cela devrait quand même en valoir la peine. Lors de son lancement, le nouveau Mahindra Thar continuera de rivaliser avec le Force Gurkha qui a également été mis à jour lors de l’Expo Auto 2020. En dehors de cela, le Thar aura également un tout nouveau concurrent dans le Maruti Suzuki Jimny.