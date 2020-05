Disney souhaite «Deadpool 3» parce que son diffuseur Fox a été une tragédie

– Publicité –



Disney souhaite «Deadpool 3» parce que son Fox diffusé a été une tragédie. Aujourd’hui était considéré comme la période de « deux mois » pour Free Guy, qui devait être débloqué au niveau national le 3 juillet. Le film, mettant en vedette Ryan Reynolds comme un événement vidéo aléatoire, un personnage non jouable qui vient d’être sensible, sera actuellement ouvert le 11 décembre.

Deadpool 3 Detail

Ce devait être l’un des grands films réels de l’été. Avant que la presse écrite n’ait l’intention de planifier longtemps, la fiction de couverture de Total Film avait déjà décliné. Dans ce document, Reynolds dit qu’il a une petite idée quand, si ou comment Deadpool 3 se produira.

Certains des dilemmes sont liés à la façon dont Kevin Feige a l’intention de contenir des mutants liés à X-Men dans le MCU, et à la façon dont Deadpool pourrait s’intégrer. À ce niveau, Disney pourrait préférer ne donner naissance qu’à une série Deadpool non-MCU. Marvel ne veut pas du personnage, mais Disney pourrait en fait essayer un hit à partir de son IP Fox.

À leur horrible, Walt Disney tombe dans le domaine du «mal, pas stupide». Autant que nous avons écrit à la main près de Disney en coffrant Fox 2000, installant The Mouse Guard en volte-face ou à peine abattu sur le nombre de sorties diffusées en salles du 20e siècle / Searchlight, qui sont au moins quelque peu axées sur le marché. Si le public réussissait à Bad Times à l’El Royale ou à Widows, nous recevrions un supplément de leurs semblables.

Si le public réussissait pour Tomorrowland et la reine de Katwe aux côtés d’Inside Out et de Rogue One, Disney demanderait joyeusement une alimentation cinématographique plus proportionnelle. Nous crions tous en ligne et nous demandons: «Pourquoi Disney maintient-il des remakes d’éclairage vert pour ses films d’animation?!» Je pars pour prendre un membre et indiquer que c’est probablement, probablement, parce que Beauty and the Beast, Aladdin et The Lion King ont gagné 3,96 milliards de dollars en ventes de billets dans le monde entier. Si vous arrivez, ils le créeront.

La suite de Deadpool, en particulier l’édition de Deadpool jouée par Ryan Reynolds dans les deux principaux films, est aussi utile en soi que n’importe quelle franchise MCU. De plus, ce n’est pas comme si Deadpool 3 restreignait les arrivées futures de Wade Wilson dans les films MCU ultérieurs.

