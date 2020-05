Voici comment vous pouvez vérifier si votre voiture est BS4 ou BS6

Voici quelques conseils sur la façon de dissiper vos doutes quant à savoir si votre nouvelle voiture est fabriquée avec un moteur BS4 ou BS6.

Maintenant que les normes d’émission BS6 sont en cours, toutes les voitures fabriquées seront conformes BS6. Aucune nouvelle voiture BS4 ne peut être vendue maintenant. Il y avait de fortes remises disponibles sur les voitures BS4 au cours des deux derniers mois. Jusqu’à 50 000 roupies d’offres étaient disponibles sur les petites voitures comme BS4 WagonR, Grand i10 et autres.

Récemment, deux nouveaux acheteurs ont déposé des plaintes. Ils disaient que les concessionnaires leur avaient dit qu’il s’agissait d’une voiture BS6 mais qu’il s’agissait d’un modèle BS4. Un exemple comprend un acheteur qui a acheté le BS6 Hyundai Venue. Avec cette mise à jour, Hyundai a également acheté un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) sur Venue. Le client s’est plaint que son parent avait acheté un BS4 Venue il y a un mois et qu’il avait même reçu le TPMS. Donc, il veut vérifier s’il a effectivement une voiture BS6 ou BS4.

Une autre de ces plaintes dit que le vendeur lui a dit qu’il avait acheté une voiture BS6. Cependant, une fois qu’il l’a fait vérifier dans un centre de service, il s’est avéré qu’il s’agissait bien d’une voiture BS4. Comme il s’agit d’une voiture diesel, il est inquiet et n’obtient pas non plus de réponse de la salle d’exposition.

Dans de tels cas, vous pouvez utiliser ces méthodes pour vérifier si vous avez un modèle BS6 ou non:

Vérifiez le certificat d’enregistrement

Tout d’abord. Après avoir acheté une voiture et obtenu tous les documents effacés, vous obtenez une carte à puce RC. À ce sujet, vous pouvez vérifier si la voiture est conforme à BS6 ou BS4. Avec la plupart des cartes, vous pouvez voir la conformité écrite à côté de la classe du fabricant ou de la section modèle. Comme vous pouvez le voir, il est écrit par Swift VXI BS 4.

Vérifiez le formulaire RTO 21

Pour faire immatriculer une voiture, un formulaire 21 obligatoire et original est soumis à l’État RTO. Sur ce document, vous pouvez également vérifier la conformité des émissions. Soit, vous l’avez écrit en haut avec le nom de la voiture. Comme dans ce cas:

Sinon, vous pouvez également vérifier avec une section nommée équipée de / équipée de conformité. Là, il sera écrit Bharat Stage 6 ou BS 6 ou Bharat Stage 4 ou BS 4. Voici également un exemple de cela:

Vérifiez la date de fabrication

Sur les deux documents mentionnés ci-dessus, vous pouvez vérifier la date de fabrication de la voiture que vous avez achetée. Ensuite, sur cette base, vous pouvez regarder sur Internet quand la production d’un certain modèle a commencé. Comme par exemple, la production de BS6 Fortuner a commencé le dernier jour de janvier 2020. Donc, si la voiture est fabriquée avant cette date, il s’agit d’une voiture conforme BS 4.

Dernier mais un peu difficile – décoder le numéro VIN pour l’année de fabrication

Vous ne pouvez toujours pas vérifier la conformité de Bharat Stage? Ceux qui n’ont toujours pas reçu leurs documents de voiture et veulent vérifier la conformité ont une dernière option. C’est un peu délicat mais très facile à casser. Vérifiez le VIN ou le numéro d’identification du véhicule de votre voiture. Il peut y avoir un code alphanumérique écrit. Recherchez en ligne comment décoder le numéro VIN d’une voiture. Sur cette base, vous obtiendrez l’année et le mois de fabrication. Voila! Il s’agit de l’option la plus sûre et la plus sûre pour vérifier si votre voiture est conforme à BS 6 ou BS 4.