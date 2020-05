Proposition et mises à jour de Sony Spider-Man 4

– Publicité –



Le Spider-Man 4 de Sam Raimi a été reçu si près de son accomplissement, mais il a été jeté à la limite, et The Amazing Spider-Man a été publié pour redémarrer la franchise quelques années plus tard. Mais quelle était la proposition réelle de Sony pour le film?

Raimi était l’un des porte-drapeaux du genre super-héros, avec sa trilogie Spider-Man établissant un grand bar pendant les premiers jours de la prospérité du film humoristique; ses trois films étaient tous des réalisations de vente au détail, il n’est donc pas surprenant que Sony était impatient d’apporter le quatrième opus.

Date de sortie du Sony Spider-Man 4

Spider-Man (2002) et Spider-Man 2 (2004) ont été des réalisations importantes et commerciales qui ont contribué à propulser les films de livres humoristiques dans le courant dominant; Spider-Man 3 n’a toujours pas été aussi bien accueilli. Un quatrième film a été illuminé par la suite et doit sortir en mai 2011, avec Raimi le discernant comme une chance de donner naissance à la franchise sur le chemin.

Pourtant, cela n’a jamais donné lieu à, et à la place, Sony a redémarré la personnalité avec The Amazing Spider-Man de Marc Webb en 2012.

Cependant, qu’est-ce que Sony avait prévu pour le film Spider-Man défait de Sam Raimi? Reprenant Peter Parker de Tobey Maguire après ses occasions avec le symbiote Venom dans Spider-Man 3, le quatrième film de la suite avait de merveilleuses options de sortie et des méchants récents qui auraient amélioré l’univers Spider-Man de Sony, mais finalement, des problèmes de script et la politique de studio a supporté l’identité dans une voie différente.

Détails de l’histoire de Sam Raimi sur Spider-Man 4

Spider-Man 4 devait être amélioré depuis longtemps, mais certaines des caractéristiques du conte de Raimi ont depuis été révélées. Une recommandation exceptionnelle que le film décollait de mettre en place était au début de nombreuses nouvelles personnalités, contenant Mysterio, Felicia Hardy et Vulture.

Le récent a été établi pour être le principal antagoniste de l’article, joué par John Malkovich, bien que Ben Kingsley soit d’ailleurs dans les conversations pour Vulture. La proposition réelle pour le Spider-Man 3 concernait Vulture bookending le film pour soulever Spider-Man 4, mais l’identité a finalement été reconstruite avec l’intrigue secondaire Venom. Spider-Man 4 aurait finalement reconnu Raimi enrôler Vulture dans la nation.

