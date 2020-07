Disney + : Hamilton-la controverse de Thomas Jefferson expliquée

Car si l’intro de Hamilton commence le premier acte, alors Jefferson ouvre le deuxième acte. Et pour ceux qui découvrent Hamilton pour la première fois sur Disney+, c’est une arrivée d’enfer alors que Daveed Diggs saute sur scène avec une confiance et une assurance sans limites.

Clairement destiné à être une force antagoniste, Jefferson entre en scène en annonçant que « quelqu’un doit tenir la promesse américaine, vous devez simplement rencontrer Thomas, Thomas !

Pourtant, même si le spectacle dépeint Jefferson comme une prima donna, il est aussi attachant, drapé de fils violets intentionnellement modelés sur Prince et une jubilation de Diggs qui est contagieuse.

Il apparaît donc comme un personnage sympathique et non moins mesquin que le personnage principal de la série qui finit par mourir dans un duel. Jefferson est un intellectuel égal à Hamilton et donc un favori du public. Après tout, Hamilton s’est rangé du côté de cet adversaire politique d’Aaron Burr lors de l’élection de 1800 pour les bonnes intentions générales de Jefferson envers l’Amérique.

Et pourtant, ce sont ces bonnes intentions, bien que suffisantes, que Jefferson affiche à Hamilton qui ont été récemment mises à l’épreuve. Car si la comédie musicale fait grand cas de la renommée de Jefferson pour avoir écrit la Déclaration d’indépendance – qui n’était en fait pas connue du public avant le XIXe siècle – ainsi que de sa détermination à protéger les agriculteurs des intérêts financiers, le spectacle ne reconnaît que légèrement son hypocrisie de propriétaire d’esclaves.

