Redmi Note 9 lance en Inde: puce de jeu, grosse batterie pour 11 999 roupies

Xiaomi a lancé le Redmi Note 9 en Inde.

Le téléphone fournit un chipset Helio G85 et une caméra quad 48MP.

Attendez-vous à payer au moins 11 999 roupies pour le smartphone lors de sa mise en vente plus tard cette semaine.

Xiaomi a dévoilé l’arrivée du Redmi Note 9 en Inde au début du mois, rejoignant les modèles Redmi Note 9 Pro et Pro Max. Maintenant, la société l’a officialisé en lançant le téléphone dans le pays.

Le Redmi Note 9 contient un processeur Helio G85 assez costaud pour le segment de prix, avec un design octacore (2x Cortex-A75 et 6x Cortex-A55) et des graphiques Mali-G52 MC2. Attendez-vous donc à ce que ce téléphone offre de bonnes performances système pour le prix. Ce processeur fait également partie de la série G de MediaTek axée sur les jeux, nous nous attendons donc à des performances décentes dans les jeux (par rapport aux autres puces de ce niveau).

Le dernier téléphone de Xiaomi sur le marché fournit également une batterie de 5020 mAh avec une charge de 22,5 W, un écran FHD + LCD de 6,53 pouces et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. En passant du côté de la caméra, vous avez une caméra selfie 13MP dans une découpe perforée, ainsi qu’une configuration de caméra arrière quadruple (48MP + 8MP ultra-large + 2MP macro + 2MP de profondeur).

D’autres spécifications remarquables incluent un port de 3,5 mm, un blaster IR, MIUI 11 sur Android 10, Bluetooth 5, Gorilla Glass 5, USB-C et un revêtement hydrofuge p2i. Malheureusement, Xiaomi ne répertorie pas NFC comme l’une des inclusions.

En ce qui concerne les prix les plus importants, le Redmi Note 9 commence à 11999 Rs (~ 160 $) pour la variante 4 Go / 64 Go, tandis que l’option 4 Go / 128 Go vous coûtera 13 499 Rs (~ 180 $). Le modèle de 6 Go / 128 Go de premier plan se vend au prix de 14 999 Rs (~ 200 USD). Le téléphone sera mis en vente à partir du 24 juillet et sera disponible via Mi.com, les magasins Mi Home et Amazon India.

