Metacritic met en œuvre un délai de 36 heures pour les avis des utilisateurs, pour s’assurer que « les joueurs ont le temps de jouer » – Appuyez pour en savoir plus

Le bombardement de revue devient le problème le plus important sur le site Web global de revue Metacritic.

Au cours des dernières années, nous avons vu les scores des utilisateurs pour un certain nombre de jeux Nintendo Switch chuter à la sortie.

D’ailleurs, c’est arrivé à Let’s Go, Évoli! et Pokemon: Allons-y, Pikachu! en 2018.

De plus, avec Astral Chain en 2019, récemment Animal Crossing: New Horizons plus tôt cette année.

Souvent, ces scores de zéro utilisateur sur 10 sont attribués par des personnes qui n’ont même pas encore joué aux jeux.

Metacritic en a apparemment marre et a décidé d’agir contre ces joueurs mécontents en mettant en place un délai de 36 heures pour toutes les critiques de jeux vidéo écrites par les utilisateurs

après avoir sollicité des conseils auprès de chercheurs, d’experts du secteur et de critiques basés sur les données.

Voici une déclaration sur la nouvelle période d’attente d’un porte-parole de Metacritic.

«Nous avons récemment mis en place la période d’attente de 36 heures pour tous les avis d’utilisateurs dans notre section jeux afin de garantir à nos joueurs le temps de jouer à ces jeux avant de rédiger des avis.

Cette nouvelle période d’attente pour l’examen des utilisateurs s’est déployée dans la section Jeu de Metacritic et est basée sur des recherches basées sur les données et avec la contribution de critiques et d’experts du secteur. »

Selon Eurogamer, cette nouvelle période d’attente a été mise en ligne plus tôt cette semaine.

Avant que les avis des utilisateurs ne s’ouvrent, il y a maintenant un message demandant aux joueurs de «passer un peu de temps à jouer au jeu».

De plus, il est difficile de dire à quel point cela sera efficace contre les bombardements d’examen.

Le nouveau « Paper Mario: The Origami King » de Nintendo est l’un des premiers jeux à tester ce nouveau système et au moment de la rédaction, son score utilisateur était de 6,1 sur 10.

Beaucoup d’entre eux déchirent leurs pensées concernant le retard mis par Metacritic sur les avis des utilisateurs.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et de mises à jour.