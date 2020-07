Disney + : au programme sur les panneaux virtuels du Comic-Con at Home

Disney + rejoint les festivités en ligne avec Comic-Con à la maison, l’expérience virtuelle hébergée par San Diego Comic-Con. Le streamer a annoncé qu’il hébergera des panneaux virtuels pour trois de ses prochains titres originaux, y compris le film d’animation Phineas et Ferb Le film: Candace contre l’univers et les docu-séries d’anthologie Marvel’s 616.

Disney a confirmé la participation de Disney + au Comic-Con at Home avec des panneaux virtuels pour trois de ses originaux: Phineas et Ferb Le film: Candace contre l’univers, Marvel’s 616et la première série scénarisée du streamer de National Geographic, Les bonnes choses.

le Phineas et Ferb film est un long métrage dérivé de la populaire série d’animation de Disney Channel, tandis que Marvel’s 616 est une série de documentaires anthologiques «explorant l’intersection entre le riche héritage d’histoires, de personnages et de créateurs de Marvel et le monde à l’extérieur de votre fenêtre. Aux côtés de Les bonnes choses, une mini-série dramatique sur les astronautes originaux de Mercury Seven, ceux-ci ne constituent pas la programmation la plus excitante que Disney + puisse offrir pour Comic-Con at Home. Disney + garde clairement son plus gros succès Le Mandalorien près du gilet, tandis que le couvercle sur Marvel scripted montre comme WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver reste aussi serré que jamais. C’est décevant, mais pas surprenant, mais cela n’augure rien de bon pour Comic-Con at Home, qui est sous la pression d’être le remplaçant virtuel du Comic-Con de San Diego, très populaire.

Comic-Con at Home aura lieu aux mêmes dates que le Comic-Con précédemment annulé, 22-26 juillet 2020.

Jeudi 23 juillet, 13 h 00 PT

« Marvel’s 616 » explore la façon dont le riche héritage d’histoires, de personnages et de créateurs de Marvel existe dans le « monde extérieur à votre fenêtre ». Chaque documentaire, dirigé par un cinéaste unique, explore les intersections de la narration, de la culture pop et du fandom au sein de l’univers Marvel. Rejoignez les réalisateurs Gillian Jacobs, Paul Scheer et les producteurs exécutifs Sarah Amos et Jason Sterman alors qu’ils discutent de la réalisation de cette série d’anthologie originale Disney + avec la modératrice Angélique Roché.

Samedi 25 juillet, 12 h 00 PT

Rejoignez les créateurs et producteurs exécutifs Dan Povenmire et Jeff « Swampy » Marsh, le réalisateur Bob Bowen et les stars Ashley Tisdale, Vincent Martella, Maulik Pancholy et Dee Bradley Baker alors qu’ils partagent un aperçu exclusif des prochains « Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe » de Disney + et discutent des origines de cette série animée emblématique!

Samedi 25 juillet, 13 h 00 PT

Tirée de Appian Way de Leonardo DiCaprio et de Warner Horizon Scripted Television, «The Right Stuff» est la première série originale scénarisée Disney + de National Geographic. La série jette un regard clair sur les débuts du programme spatial américain. La série suit sept des meilleurs pilotes militaires qui deviennent astronautes de la NASA nouvellement formée au plus fort de la guerre froide. En compétition pour être les premiers dans l’espace, ces hommes ordinaires réalisent l’extraordinaire et inspirent l’Amérique à se tourner vers un nouvel horizon d’ambition et d’espoir. Animé par l’ancien astronaute de la NASA, le Dr Mae Jemison, le panel mettra en vedette les acteurs Patrick J. Adams («Major John Glenn»), Jake McDorman («Lieutenant Commander Alan Shepard»), Colin O’Donoghue («Captain Gordon Cooper») , Michael Trotter («Gus Grissom»), Aaron Staton («Wally Schirra»), Micah Stock («Deke Slayton»), James Lafferty («Scott Carpenter»), Nora Zehetner («Annie Glenn»), Shannon Lucio (« Louise Shepard »), Eloise Mumford (« Trudy Cooper »), Eric Ladin (« Chris Kraft ») et Patrick Fischler (« Bob Gilruth »), Showrunner et producteur exécutif Mark Lafferty, et producteur exécutif Jennifer Davisson.