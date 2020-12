Dish Network abandonne les stations Nexstar au milieu d’un conflit de transport

Les chaînes de télévision locales de Nexstar ont été abandonnées par Dish Network après que les deux sociétés n’aient pas réussi à conclure un nouvel accord de distribution mercredi.

Nexstar est le plus grand propriétaire de chaînes de télévision locales du pays avec près de 200 chaînes. Dish Network indique qu’environ 5,4 millions d’abonnés seront touchés. Vous pouvez trouver la liste des stations impactées ici.

«Nous avons fait une offre équitable pour garder les stations Nexstar disponibles pour nos clients, mais Nexstar l’a rejetée», a déclaré Brian Neylon, président du groupe Dish TV. «Plus tôt dans la journée, nous avons proposé de prolonger le contrat actuel et de tenir les abonnés inoffensifs pendant que les négociations se poursuivent – une fois à 11 h 53 HNR et de nouveau à 15 h 11 HNR – mais Nexstar n’a jamais répondu. Nous ne comprenons pas pourquoi Nexstar insiste pour donner la priorité à la cupidité au-dessus des téléspectateurs américains, dont beaucoup comptent sur la programmation locale pour leurs nouvelles et leurs divertissements, en particulier pendant cette pandémie mondiale.

Lisez aussi: Nexstar met en garde contre une panne de réseau Dish Network à l’approche de la date limite du contrat

«Nexstar demande plus d’un milliard de dollars de frais pour les stations disponibles gratuitement en direct», a ajouté Neylon. «Cette augmentation choquante est la plus importante que nous ayons jamais vue. Alors que nous nous efforçons de maintenir les factures de télévision des abonnés aussi bas que possible, Nexstar n’a aucun problème à répercuter la responsabilité sur les consommateurs américains. Il a tourné le dos à son obligation d’intérêt public et réclame beaucoup plus d’argent pour la même programmation. »

Les stations sont tombées dans l’obscurité à 19 h HE.

Dans sa propre déclaration, Nexstar a critiqué Dish: «Depuis juillet, Nexstar négocie sans relâche et de bonne foi pour tenter de conclure un contrat pluriannuel mutuellement acceptable avec Dish, offrant à Dish les mêmes tarifs de marché équitables qu’il offrait à une autre grande distribution. partenaires avec lesquels elle a mené à bien des négociations en 2019 et 2020. Nexstar conclut régulièrement des accords de retransmission et de distribution à l’amiable avec ses partenaires du câble, du satellite et des télécommunications et, au cours du seul mois d’octobre, a conclu avec succès des accords avec près de 200 partenaires de distribution.