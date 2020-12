Que faire si votre Apple Music Replay 2020 ne fonctionne pas! – .

in

Photo de Chesnot / Getty Images

Avec le mois de décembre enfin arrivé, des gens du monde entier partagent leurs listes de lecture et leurs statistiques Spotify Wrapped avec leurs amis et leur famille.

Cependant, beaucoup de gens ne savent peut-être pas qu’Apple Music a sa propre fonctionnalité similaire, et cela s’appelle Apple Music Replay.

Cette fonctionnalité est disponible toute l’année, bien que beaucoup de gens la regardent maintenant car ils veulent voir ce qu’ils ont écouté toute l’année.

Comment obtenir votre Apple Music Replay

Connectez-vous à la page avec les détails de votre identifiant Apple.

Sous le logo ’20 Replay, cliquez sur le bouton «Get Your Replay Mix».

Cliquez sur la playlist intitulée « Replay 2020 ».

Que faire si votre Apple Music Replay ne fonctionne pas

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre Apple Music Replay ne fonctionne pas.

Tout d’abord, les informations de connexion de votre identifiant Apple ont peut-être été mal saisies.Pour résoudre ce problème, essayez un autre mot de passe ou réinitialisez vos informations de connexion.

Une autre raison pour laquelle votre Apple Music Replay ne fonctionne pas pourrait être votre connexion WiFi – cela peut être résolu en passant aux données ou en vous reconnectant au WiFi.

Il se peut que le site Web sur lequel il se trouve ait fonctionné pour le moment, car tout le monde semble vouloir voir ses listes de lecture à la fois. Donnez-lui quelques heures et réessayez.

Vous pouvez également vous occuper des listes de lecture Replay des années précédentes. Pour ce faire, ouvrez l’application Musique et accédez à la section «Écouter maintenant».

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la sous-section «Replay: Your Top Songs By Year». Appuyez sur play et faites une promenade dans le passé.

Dans d’autres nouvelles, quelle était la valeur nette de Pat Patterson? Les fans de la WWE rendent hommage au créateur de Royal Rumble