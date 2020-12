Black Lives Matter en tête de la liste Power 100 d’ArtReview en reconnaissance du renversement d’une statue

Black Lives Matter (BLM) est en tête de la liste annuelle Power 100 du magazine ArtReview en reconnaissance du succès du mouvement à renverser des statues de personnages historiques contestés.La liste de la publication est normalement dirigée par un artiste, un collectionneur ou un conservateur influent. 2020 Power 100 reflète cependant «l’impact du coronavirus, des mouvements de justice sociale et des scènes artistiques non occidentales sur les structures du monde de l’art mondial». «Résurgence du renversement de statues» Le magazine a déclaré que BLM avait «poussé et accéléré le changement à tous les niveaux. »Dans le monde de l’art, citant« la résurgence du renversement de statues aux États-Unis et dans toute l’Europe, alors que les militants cherchent à redresser les injustices du dossier historique. »L’enlèvement, mené par les manifestants, des statues des marchands d’esclaves Edward Colston à Bristol et Robert Milligan à Londres a été critiqué par des ministres, qui ont averti les institutions culturelles qu’elles risquaient de perdre un financement public si elles sanctionnaient une action similaire. nstrat à l’extérieur de l’ancien musée de la maison appelant au retrait de la statue du marchand Sir Robert Geffrye (Photo: Getty) Le British Museum a annoncé qu’il déplaçait le buste de son fondateur, le propriétaire d’esclaves Hans Sloane, dans une position moins visible. La ruée des galeries pour se diversifier »ArtReview a déclaré que l’influence de BLM pourrait également être trouvée« dans la visibilité des artistes contemporains noirs; dans les prix et les nominations; dans la précipitation des galeries pour diversifier leurs listes; dans les musées en repensant qui ils représentent et comment ils le font. »Une statue de Robert Milligan est enlevée devant le Museum of London Docklands près de Canary Wharf, à la suite du décès de George Floyd décédé en garde à vue à Minneapolis, juin 2020 (Photo: Reuters ) Les candidats britanniques sur la liste, choisis par 20 initiés du monde de l’art, incluent Matthew Burrows, au numéro 37, qui a lancé l’initiative Artist Support Pledge Instagram pour aider les artistes en difficulté financière en raison de la suppression des expositions et des ventes pendant la pandémie. qui a vendu l’œuvre pour un minimum de 200 £ pour acheter l’œuvre d’un autre artiste, lorsque leurs propres ventes dépassent la barre des 1 000 £. Plus d’un million de livres sterling de ventes ont été promis.