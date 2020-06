Digimon Adventure: sortie confirmée de la nouvelle saison!

– – –

On dit qu’un spectacle devient légendaire après avoir couvert certaines saisons réussies. Un exemple de ceci est «Digimon Adventures». Digimon Adventure est une série qui a achevé ses 20 ans. Le spectacle est sorti pour la première fois en 1999. Jusqu’à la date, il est au sommet du monde de l’anime.

Confirmation de la sortie de la nouvelle saison Digimon?

Les fans sont sûrement prêts pour un régal. Le légendaire spectacle Digimon est renouvelé pour une autre saison. «Digimon Adventure: Psi» est le nom donné à la prochaine saison. Digimon est lui-même un monde de héros.

Les quelques caractéristiques de Digimon sont qu’il consiste en des traits hypnotisants. Les personnages de Digimon sont rendus sexy et attrayants d’une manière particulière. Les fans ont adoré la série pour les mêmes raisons.

L’émission est prête à apparaître sur la télévision japonaise. Bien qu’il y ait eu un retard dans la sortie de la nouvelle saison. La production de la prochaine saison a été suspendue en raison de la pandémie. Tous les projets sont retardés en raison de l’épidémie de coronavirus. Digimon Adventure: Psi est un autre de ces projets.

Pour tout savoir sur «Angewomon»:

Angewomon est l’un des personnages phares du monde de Digimon. C’est aussi l’évolution de super niveau de Salamon. Son cosplay a été publié sur Internet. Le cosplay comprend des effets roses et dorés à l’image du personnage. Ces effets ajoutent une aura à son cosplay. Elle a le visage couvert d’un casque. En outre, il y a un parchemin rose supplémentaire.

Angewomon a l’air puissant et puissant qui a également une aura angélique.

Les fans attendent de voir plus de Digimon Adventure. En outre, plus d’aventures d’Angewomon et son cosplay. Il reste du temps avant que Digimon ne revienne avec ses aventures.

