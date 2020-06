Black Widow: La date de sortie finale du film Marvel a été annoncée!

IMAGE: PinterestBlack Widow est l’un des tout premiers personnages qui nous viennent à l’esprit lorsque nous parlons de l’univers cinématographique Marvel. Le personnage féminin le plus influent et le plus étonnant, Black Widow, ou Natasha comme nous l’appelons, nous a toujours impressionnés. Et donc, l’empressement des fans à la voir dans un film indépendant est tout à fait justifié.

Après une très longue attente, nous avons enfin une date de sortie et d’autres détails officiels sur le film. Plongez directement pour tout savoir sur le projet à venir.

Date de sortie du film Black Widow

Selon les récentes mises à jour, le film sortira dans le monde le 6 novembre 2020. Cependant, des sources affirment que les créateurs prévoient de le sortir au Royaume-Uni une semaine avant sa sortie mondiale.

À l’origine, le film devait sortir en mai de cette année aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais, en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, le projet a été suspendu indéfiniment. La récente déclaration de Disney suggère qu’au Royaume-Uni, Black Widow sortira une semaine avant sa sortie dans le reste du pays. Ainsi, la date de première du film sera le 28 octobre 2020 au Royaume-Uni.

Qu’attendre de ce prochain film?

Scarlett Johansson jouera le rôle principal et le film fera partie de MCU Phase 4. Dans Avengers: Fin de partie, nous disons au revoir à ce personnage. Mais, elle réapparaîtra avec de nombreux nouveaux objectifs et même un nouveau look!

Le personnage sera vu dans une nouvelle suite blanche avec un aspect global changé. Cela fera ressortir une nouvelle apparence de Black Widow associée à de nouveaux éléments dans le scénario.

Bande-annonce et teasers de Black Widow

Heureusement, Marvel a distribué des teasers, des clips promotionnels et des bandes-annonces pour que nous puissions avoir une idée du film. Nous pouvons nous attendre à un film bourré d’action et aux tentatives de Natasha d’explorer son passé. De plus, face à son passé, elle va explorer ses relations brisées. Ces «relations» ont été rompues après qu’elle est devenue vengeance.

La dernière bande-annonce suggère que les relations brisées de Natasha sont en fait sa famille. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce finale officielle du film ci-dessous.

La bande-annonce est incroyable et, espérons-le, le film aussi. Nous espérons que ce film autonome Black Widow sera un régal à regarder pour tous les fans de Marvel. Restez à l’écoute pour toutes les dernières mises à jour sur ce film MCU Phase 4!