Le réalisateur David Ayer travaille sur un nouveau projet Netflix, six ans

Six Years est un roman policier à suspense écrit par Harlan Coben. Le livre a été nominé pour le prix du meilleur mystère et thriller des Goodreads Choice Awards. L’histoire du livre prend une tournure surprenante où le personnage principal interroge tout. Il commence comme un livre romantique mais se transforme bientôt en l’un des meilleurs livres de thriller mystère.

L’histoire est regardée par beaucoup pour en faire un film. Enfin, Netflix l’a fait. Le réalisateur David Ayer travaillera sur ce projet. Le réalisateur a travaillé sur des films comme Suicide Squad, The Fast et The Furious, etc. Maintenant, il travaillera avec Netflix.

Parcelle du film –

Le livre suit un professeur d’université, Jake Fisher, qui a perdu son amour de la vie, Natalie, pour un autre homme, Todd. Après six auditions quand il apprend que le mari de Natalie est décédé, il n’a pas pu s’empêcher d’aller aux funérailles. Il y est allé avec l’espoir de renouer avec Natalie. Cependant, il s’avère que la femme qui pleure son défunt mari n’est pas Natalie.

À partir de là, l’histoire prend un tour. Jake retourne au Vermont où les amis communs du couple ne se souviennent pas de lui ou ne peuvent pas être trouvés. Il s’avère que personne n’a vu Natalie depuis des années.

Bientôt, Jake commence à remettre en question tout son passé et Natalie. Il semble que tout son passé soit un mensonge bien fabriqué et au milieu de tout cela, il découvre que l’homme que Natalie aurait épousé, Todd, a été assassiné. La vie de Jake est également en danger. Jake pourra-t-il découvrir la vérité?

Nous verrons ce que David Ayer fait avec le film. Je ne peux pas attendre le film.

