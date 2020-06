Diablo: Pourquoi la franchise Activision Blizzard pourrait réussir en tant que film

Ce n’est pas un secret, la plupart des adaptations cinématographiques de jeux vidéo ont du mal à réussir au box-office. Activision Blizzard en est trop conscient avec Warcraft en 2016. Bien qu’elle ait dépassé la barre des 400 millions de dollars dans le monde, Duncan Jones le film a largement sous-performé au pays, n’ayant pas franchi la barre des 100 millions de dollars en Amérique du Nord. Malgré Warcraft’s échec, Activision Blizzard a quelques autres IP importantes à exploiter qui restent immensément populaires dans Diablo, Starcraft, et Overwatch. Pour l’instant, concentrons-nous sur l’appel Diablo et pourquoi il a une chance décente de réussir si les cartes sont jouées correctement. Quand nous pensons au genre épée et sorcellerie à la télévision et au cinéma, nous avons des franchises qui ont déjà fait leurs preuves.

Le test décisif est Peter Jackson’s adaptation cinématographique de J. R. R. Tolkien œuvres les plus connues de Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Réalisation d’une trilogie cinématographique Le Hobbit était un exploit en soi. Les six films ont rapporté 5,89 milliards de dollars dans le monde. En plus du film, les œuvres de Tolkien se sont également adaptées à divers jeux vidéo et maintenant à une série télévisée d’Amazon. Côté TV, vous avez des HBO Le Trône de Fer, qui est devenue l’une des séries les plus populaires de l’histoire du réseau malgré sa saison finale décevante. Basé sur les romans « Song of Fire and Ice » de George R. R. Martin, le spectacle a duré huit saisons avec une écriture et des productions de qualité qui rivalisent avec les superproductions épiques d’Hollywood. Netflix est une autre série qui a reçu les éloges des critiques et du public. Le sorceleur. Basé sur les romans de Andrzej Sapkowski, la franchise a déjà connu un succès important avec sa trilogie de jeux de CD Projekt Red et Fuero Games vendus à plus de 50 millions d’exemplaires.

Que peut-on faire dans un film Diablo

Quand il s’agit de savoir dans quelle direction Activision Blizzard veut aller Diablo, ils pouvaient opter pour la route CG comme ils l’ont fait dans Warcraft. Il fonctionnerait également dans un format d’action en direct. En voyant l’histoire de la franchise et du canon existant, il est probablement préférable qu’elle reste fidèle à son public adulte. Le refoulement d’une sortie en salles est le lecteur PG-13 pour le plus large appel. Compte tenu du nombre suffisant de franchises cotées R, la résistance ne serait pas aussi importante qu’il y a 5 à 10 ans. Le pari le plus sûr étant donné les temps incertains serait un streamer comme Netflix. Un accord multi-images pourrait laisser aux cinéastes suffisamment de latitude pour raconter toute leur histoire sous forme de trilogie. Même s’il fonctionne mieux en tant que série télévisée, le projet ne serait pas fondé sur le retour au box-office. Une autre raison de choisir le Diablo La série est la profondeur des types de personnages et la construction du monde qui peuvent être accomplies. Il existe plusieurs archétypes pour jouer avec les classes barbare, voyou, sorcier, sorcier, nécromancien, druide, moine, sorcier, assassin et paladin. Que ce soit en travaillant ensemble ou en conspirant les uns contre les autres, la dynamique est là pour pénétrer le monde sombre alors qu’une menace apocalyptique plus importante se profile. Le timing pourrait même être meilleur s’il est prêt à sortir avec le quatrième match.

