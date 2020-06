Jesse Marsch sur un éventuel départ de Hee-chan Hwang: « Il est prêt »

Il y a déjà des rumeurs de transfert autour de Hee-chan Hwang de Red Bull Salzburg, donc l’attaquant devrait être populaire en Angleterre et en Allemagne. Le formateur Jesse Marsch fait confiance au Sud-Coréen pour passer à l’étape suivante.

Avec 33 points de buteur en 35 matchs, Hee-chan Hwang s’est épanoui en un meilleur joueur absolu dans l’équipe Red Bull Salzburg cette saison. Il n’est pas surprenant que certains clubs puissent également imaginer le joueur de 24 ans de leur équipe.

Les premières rumeurs sont nées après la présentation du gala contre Liverpool, notamment l’intérêt de Wolverhampton Wanderers, Everton, Brighton Hove & Albion et Olympique Lyon. Les médias anglais ont même estimé des frais de transfert somptueux de 30 millions d’euros. Mais après le départ de l’attaquant Erling Haaland au Borussia Dortmund en hiver, le directeur sportif Christoph Freund a Salzburg News clair: « Nous ne le laisserons pas partir même pour 40 millions. »

Red Bull Salzburg: Hwang avant le transfert d’été?

Cependant, la situation pourrait changer cet été. Comme l’entraîneur Jesse Marsch dans une interview avec Krone.tv a avoué, un départ n’est pas improbable cet été.

« Chan est ici depuis de nombreuses années et je pense qu’il a beaucoup appris et qu’il s’est bien développé. Il est certainement prêt pour une grande équipe », a déclaré le joueur de 46 ans. Tôt ou tard, cela se produira, que ce soit en été ou en hiver prochain, il ne peut pas dire exactement: « Si cela se produit en été, je dis: » Merci Chan, tu as très bien fait ici à Salzbourg, bonne chance! » Mais cela peut aussi arriver en hiver. Je ne sais pas. «

Après tout, Hwang devrait quitter le club: « Oui, c’est clair pour tout le monde et c’est l’un des objectifs du club. Nous n’avons pas de jeunes joueurs talentueux pendant dix ans, mais généralement pendant deux ou trois ans et les aidons pour passer à l’étape suivante du développement. «

Après un échec de prêt au Hamburger SV lors de la saison 2018/19, Hwang pourrait s’aventurer dans la ligue plus grande lors de la deuxième tentative. Le RB Leipzig, par exemple, serait intéressé par l’attaquant animé après le départ de Timo Werner.

Bundesliga: tableau dans le groupe maître

Salzbourg est en tête avec cinq points d’avance sur Rapid.

espace société Sp S U N portes Diff Points 1. Red Bull Salzburg 27 18e 7 2e 90:28 62 37 2e Vienne rapide 27 15 7 5 55:29 26 32 3e LASK Linz 27 18e 4e 5 59:29 30 25e * 4e WAC 27 12 7 8e 58:37 21e 24e 5. TSV Hartberg 27 10e 5 12 43:62 -19 20e ** 6. SK Sturm Graz 27 10e 5 12 41:44 -3 19e

* = Déduction de 6 points en raison de l’entraînement en équipe interdit ** = classement en cas d’égalité (en raison de l’arrondissement après le tour de base)