Le plaquage de dernière minute d’Eddie Betts scelle la première victoire de Carlton à Geelong depuis 1996

Geelong se demandera ce qui aurait pu être après qu’un butin d’Esava Ratugolea sur le but de son coéquipier Tom Hawkins se soit avéré être la différence dans une tentative de retour malheureuse contre Carlton.

Les Cats ont été les deuxièmes meilleurs pour la majorité de la nuit, mais l’ont allumé au dernier quart, venant de 42 points derrière pour finalement perdre par seulement deux points.

Stimulé par une performance fantastique du héros de retour Eddie Betts, Carlton a réussi à repousser les Chats qui terminent rapidement pour terminer 12. 7. (79) à 11. 11. (77) vainqueurs au GMHBA Stadium.

Le moment en question s’est produit au troisième quart avec les chats à la recherche d’une étincelle alors que Hawkins avait un coup franc au but à 45 mètres directement devant.

Esava Ratugolea va rater son coup de poing à double poing du but potentiel de Hawkins sur la ligne de but (Getty)

Hawkins semblait avoir vraiment tiré, avant que Ratugolea ne saute au-dessus des défenseurs des Bleus sur la ligne de but pour remettre le ballon en jeu.

Le jeu a laissé les coéquipiers de Ratugolea et l’équipe de commentateurs déconcertés et a fini par coûter cher aux Cats.

Cependant, après avoir dominé les trois premiers trimestres de la compétition, les Bleus étaient des vainqueurs mérités, malgré à peine la tenue au final.

Betts a terminé avec deux buts lui-même et en a inscrit quatre autres, mais son moment le plus révélateur est venu avec un jeu défensif dans la dernière minute.

Le tacle de dernière minute de Betts contre Jack Henry s’est avéré être le match contre les Blues (AAP)

Après qu’un but de Tom Atkins eut placé les Cats dans le but d’une célèbre victoire de retour, Geelong semblait prêt à relancer le ballon après un coup de pied de hack de Betts.

Cependant, alors que le jeune Jack Henry était sur le point de frapper le ballon dans l’attaquant 50, l’attaquant vétéran de Carlton, âgé de 33 ans, a mobilisé tout le reste d’énergie dans le réservoir pour déposséder Henry pour sceller efficacement la victoire des Bleus.

Geelong a attaqué à domicile avec cinq buts au dernier quart alors que les Bleus avaient du mal à faire sortir le ballon de la moitié avant des Cats.

Mais Geelong a pulvérisé plusieurs chances dans les dernières minutes, y compris un coup de main de Gary Ablett, pour quitter sa course trop tard.

Geelong a terminé avec une perte rare au stade GMHBA après avoir gaspillé un certain nombre de chances au quatrième trimestre (AAP)

Carlton n’a jamais perdu l’avance depuis le moment où Betts a inscrit le premier but à seulement 47 secondes du match de troisième ronde.

Les Bleus ont goûté pour la dernière fois à Geelong en 1996, mais ce n’était que leur quatrième match sur le site depuis.

L’équipe de David Teague a inversé sa tendance des démarrages lents en donnant un coup de pied à cinq buts au premier quart pour choquer les chats à pieds plats.

Les attaquants de Carlton, Mitch McGovern et Levi Casboult, ont accru la douleur de l’équipe à domicile alors que les Blues ont produit leur premier semestre avec le meilleur score depuis 2016.

Les Bleus menaient toujours par 35 points à la dernière pause, mais Geelong n’avait pas terminé et les visiteurs étaient fatigués.

Le co-capitaine de Carlton, Patrick Cripps, a de nouveau été formidable alors que son équipe a banni leurs malheurs du premier trimestre (AAP)

Patrick Cripps a mené la domination de Carlton au milieu de terrain, entraînant des victoires majeures aux dégagements et le compte des 50.

Le défenseur Jacob Weitering a été exceptionnel, gardant le vétéran des Cats Tom Hawkins à six possessions et un but.

Juste deux jours après que l’entraîneur de Hawthorn, Alastair Clarkson, ait déclaré que Geelong n’était pas si bon, les Cats ont chuté après avoir fracassé les Hawks la semaine dernière avec 61 points.

Même des artistes expérimentés comme Joel Selwood, Patrick Dangerfield et Ablett étaient bien en deçà de leur rendement habituel.

Autre inquiétude pour les Cats, la nuit de Luke Dahlhaus s’est terminée tôt avec le speedster souffrant d’une commotion cérébrale au premier quart et Sam Menegola a raté le dernier quart avec des problèmes de dos.

