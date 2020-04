Diablo 4: date de sortie, tracé, détails et toutes les autres informations

– Publicité –



Diablo 4, le jeu vidéo de jeu de rôle et d’exploration de donjons. Excellente franchise développée par Blizzard North, Diablo est un jeu de rôle de jeu de rôle sur chenilles. Après la fermeture de ce studio du nord en 2005, Blizzard Entertainment a repris le jeu.

La série comprend quatre jeux – Diablo 3, Diablo 2, Diablo ainsi que le Diablo 4 inédit.

Alors que d’autres jeux sont venus et ont disparu, Diablo III est toujours aussi fort. La charge revient aux changements massifs introduits par l’extension Reaper of Souls. Si nous y jetons un coup d’œil, de nombreux jeux de films peuvent apprendre de ce jeu de massacre de démons par Blizzard.

En novembre 2019, il a été confirmé de renouer avec sa nouvelle aventure, Diablo 4, et les fans de cette série de jeux ne peuvent pas non plus cacher leur enthousiasme.

DATE DE SORTIE: DIABLO 4

Diablo 4 est actuellement en phase de développement et il y a des améliorations et de nouvelles mises à jour. Blizzard a présenté la bande-annonce le 1er novembre 2019, offrant un premier aperçu du gameplay avec le titre.

Cependant, les programmeurs n’ont annoncé aucune date de sortie. Il est possible que le jeu prenne un peu plus de temps avant que les fans puissent jouer avec le jeu rempli d’action.

Le responsable du match chez Blizzcon, Luis Barriga, a précisé qu’un jeu vidéo d’une telle ampleur prend du temps à se développer. Cela explique comment les développeurs ont annoncé Diablo 3 en 2008 mais ne l’ont pas sorti avant 2012.

Par conséquent, vers 2023, Diablo 4 commencera précisément dans le même style, en suivant exactement la même tendance.

Histoire et gameplay de Diablo 4

Pour les hommes et les femmes qui ne suivent pas cette collection de jeux, Diablo 4 prend la rue – Reaper of Souls. Tout au long de la bande-annonce, il est montré que Lilith, fille de Succubi et également de Mephisto, est l’antagoniste du jeu et peut être lâchée dans la prison.

L’overworld est actuellement ouvert avec cinq zones exceptionnellement uniques: Druide, Barbarian Paladin et Amazon. Les affectations ont été non linéaires et vous serez libre de choisir celles que vous préférez.

Le gameplay comprend des peines de mort plus importantes, des clés de donjon et l’accession de montures. Les joueurs peuvent obtenir quatre armes et devenir des formes individuelles, un loup-garou et un ours-garou.

