Pas question pour Jose de montrer son côté sérieux après la sortie de la WWE

Pas question Jose était l’un des dizaines de lutteurs et de talents des coulisses libérés par la WWE au début du mois dans le cadre de « mesures de réduction des coûts » pendant la pandémie de coronavirus. Bien sûr, la WWE se vantait également de 500 millions de dollars en espèces mis de côté pour survivre à la pandémie, a promis un dividende de 9,3 millions de dollars aux investisseurs le lendemain des licenciements et a révélé des bénéfices records dans son rapport financier du premier trimestre qui ont fait grimper le cours de leurs actions, mais ces lutteurs devaient vraiment partir. Hé, les affaires sont les affaires.

Quoi qu’il en soit, No Way Jose, après sa période de non-compétition, sera libre de prendre sa ligne de conga aux Indes ou à une promotion de lutte pro rivale, mais il semble qu’il ne soit pas intéressé par le rechapage de vieux terrains. Dans une interview avec Inside the Ropes, telle que transcrite par 411 Mania, Jose a expliqué qu’il était vraiment intéressé à poursuivre des rôles plus dramatiques à partir de maintenant.

Aussi bon que le personnage soit pour moi en termes de gagner sa vie, je ne veux pas continuer ce personnage. Vous l’avez entendu ici la première fois. J’ai juste l’impression qu’il a fait ce qu’il a fait et si les gens veulent me réserver pour ça, ou quoi que ce soit, ça va peut-être être unique ou autre, mais j’ai tellement plus à montrer, ou du moins je pense que je le fais. J’ai un côté plus sérieux, j’ai un côté agressif.

Ce n’est pas nouveau cependant que No Way Jose souhaite essayer quelque chose de différent. Pour tous leurs discours sur la capture de l’anneau en laiton, Jose dit que la WWE a rejeté une tonne de ses terrains, dont un pour une querelle avec Elias et un pour un « athlète de premier plan » pour participer à WrestleMania.

J’ai fait 13 emplacements mercredi, nous sommes donc rentrés mardi et mercredi j’ai envoyé 13 emplacements et je n’ai même pas eu de réponse. Donc quand je me bats si dur, c’est un peu démoralisant quand on est, je travaille dur pour essayer d’être autre chose, je parle aux gens, j’essaye d’être autre chose, j’essaye d’être plus.

Espérons que No Way Jose trouvera l’accomplissement créatif en dehors de la WWE que l’entreprise ne pouvait pas fournir.

