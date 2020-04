Le deuxième tour accélère / film

Samedi soir en direct à la maison est revenu avec un autre ensemble de croquis produits à distance ce week-end, et vous pouvez dire que le casting et l’équipe ont tiré des leçons de leur première sortie, et ils ont amélioré la qualité des croquis, tant dans le contenu que dans la présentation. En plus de quelques apparitions d’invités par Brad Pitt, Adam Sandler, et Paul Rudd, le département graphique est également sorti en force pour donner aux croquis une touche supplémentaire.

Alors sans plus tarder, regardons les meilleurs et les pires croquis de Samedi soir en direct à la maison.

Le meilleur

Annonce d’épicerie – Voici l’un des nombreux cas où le service graphique a contribué à améliorer la série de croquis de ce week-end. Kate McKinnon et Aidy Bryant s’associent à nouveau pour une fausse entreprise, cette fois pour une épicerie qui n’est pas tout à fait approvisionnée en choses dont vous avez besoin, mais plutôt des choses dont elles veulent désespérément se débarrasser. La longue liste de produits faux et terribles comme Menthe Pringles et le désespoir sans cesse croissant de vendre de l’eau Dasani sous une forme ou une autre en ont fait un home run.

Moustaches R We – Cette mèche d’abri pour chat récurrente ne fonctionne pas toujours, et parfois les chats mignons utilisés doivent faire le gros du travail. Alors, comment ça marche quand Kate McKinnon n’a qu’un seul chat avec qui travailler? Eh bien, cela ajoute beaucoup de charme, surtout lorsque McKinnon utilise de petits accessoires pour aider à varier l’apparence du chat célibataire dans son appartement. Les différents noms de chats et la façon dont son chat réagit à cette tromperie sont extrêmement divertissants.

FaceTime avec Paul Rudd – Nous ne savons pas comment Paul Rudd s’est disputé pour être l’acteur qui a un cousin étrange qui le rattrape pour la première fois depuis longtemps, mais nous y voilà. Heidi Gardner incarne le cousin de Paul Rudd, qui aime toujours la coloration, la carte de baseball et, comme en témoigne son t-shirt, le film Dick Tracy. C’est un personnage si étrange, mais j’aime la confiance avec laquelle elle se moque de Paul Rudd, surtout quand elle souligne qui a obtenu un Golden Globe à sa place.

Sorti tôt – Chris Redd vient de sortir de prison dans ce croquis inspiré du coronavirus, et il est à l’affût pour une action avec les femmes avec lesquelles il avait l’habitude de se connecter. Cela rend certains appels FaceTime maladroits, surtout quand il apprend quelle est la situation d’Aidy Bryant, et quand il se rend compte que Cecily Strong peut être encore plus désespérée que lui. Redd est super dans ce croquis et ça me fait souhaiter qu’il ait plus d’occasions comme ça pour briller SNL.

Coincé dans la maison – Les parodies de clips musicaux et les raps comiques sont clairement le point fort de Pete Davidson pour Saturday Night Live At Home, ce qui n’est pas surprenant car il excelle dans celles-ci lorsque le spectacle est diffusé. Mais dans celui-ci, il obtient l’aide d’un de ses héros comiques sous la forme d’Adam Sandler contribuant quelques vers et des séquences à ce rap sur le fait d’être coincé à la maison pendant la quarantaine. Voir Sandler prendre le temps de le faire, surtout avec sa famille impliquée, est génial.

Journal de l’enfance d’Aidy – Au début, cela semble être juste un peu hilarant où Aidy Bryant se moque de son enfant pour avoir ces journaux pleins de trucs bizarres pour les enfants. Le truc des «tortues» était particulièrement drôle, mais cela prend un peu plus de noir alors qu’elle arrive à terme avec la quarantaine et à quel point elle est désespérée d’en sortir.

