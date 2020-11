DFB Juniors: U21 sans Dennis Geiger

L’entraîneur national des moins de 21 ans, Stefan Kuntz, doit se passer du meilleur Dennis Geiger lors de la qualification décisive du Championnat d’Europe contre le Pays de Galles. Le milieu de terrain du TSG Hoffenheim est absent de l’équipe de 26 joueurs de l’équipe DFB en raison d’une main médiane cassée.

L’attaquant Ragnar Ache est également blessé, mais Kuntz a nommé jeudi deux nouveaux venus avec le défenseur Lennart Czyborra et le milieu de terrain Jean-Manuel Mbom.

Le match de qualification du Championnat d’Europe contre le Pays de Galles est prévu le 17 novembre, cinq jours plus tôt, l’Allemagne disputera un test contre la Slovénie. « Nous voulons faire la qualification finale pour le Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2021 contre le Pays de Galles, c’est l’objectif clair de cette phase internationale », a déclaré Kuntz. Contre la Slovénie, il souhaite avant tout « essayer des variantes tactiques et faire connaissance avec de nouveaux joueurs ».

Le capitaine le plus récemment blessé, Arne Maier, est de retour dans l’équipe, aux côtés du gardien de but régulier Markus Schubert, et Florian Wirtz, qui n’a que 17 ans, est de retour dans l’équipe.

Après le test corona positif de Stephan Ambrosius lors du dernier cours, Kuntz a pris des précautions pour tous les cas cette fois. « Si nous devions entrer dans une quarantaine liée à la corona pendant une courte période avant les qualifications du Championnat d’Europe contre le Pays de Galles, une équipe complète comprenant du personnel de soutien serait sur appel », a souligné le joueur de 58 ans.

L’équipe DFB mène actuellement son groupe de qualification et obtiendrait certainement le billet pour les finales en Slovénie et en Hongrie avec une victoire contre le Pays de Galles.

L’équipe de l’équipe nationale U21: