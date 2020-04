Dev déclare que les jeux de nouvelle génération ne verront pas un grand saut de qualité au lancement

Frogwares, le studio derrière Sherlock Holmes série et La ville qui coule, a déclaré qu’il faudrait un certain temps aux jeux de nouvelle génération pour obtenir une amélioration significative de la qualité.

S’adressant à Wccftech, le responsable de la communication, Sergey Oganesyan, a estimé que, comme ce que nous avons vu au début de la génération actuelle, les développeurs viseront un support entre les générations et bien que nous améliorions les éléments dans les jeux de prochaine génération, être «un saut absolument époustouflant» de qualité tout de suite.

En regardant ce qui s’est passé lorsque la génération actuelle a été introduite pour la première fois, nous ne devrions probablement pas nous attendre à un saut absolument hallucinant en termes de qualité de jeu étant la norme, car les titres entre générations seront une chose pendant un certain temps. Je ne pense tout simplement pas que les développeurs peuvent momentanément abandonner leur soutien à une énorme base de fans qui s’est développée au cours du cycle de vie de la génération actuelle, sauf s’ils ont l’incitation financière des fabricants de consoles à compenser les ventes potentielles manquées. Mais nous devrions tous nous attendre à des choses comme de meilleures textures, un meilleur débit d’images, un meilleur éclairage, un meilleur temps de chargement, des cartes plus grandes, un environnement plus détaillé, etc., ce qui est beaucoup, et les améliorations seront plus que perceptibles.

Nous avons déjà des jeux absolument magnifiques comme Red Dead Redemption 2 et Horizon Zero Dawn, et je ne peux même pas commencer à imaginer à quel point ces jeux seraient bons sur le matériel de nouvelle génération.