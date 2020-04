Nous pouvons souvent apprendre des choses de l’auteur de bandes dessinées Donny Cates sur Twitter. Tels que son amour de Buffy contre les vampires sur son rival Surnaturel – pour lequel il n’a pas pu dépasser le pilote. Mais hier, nous avons un nouvel aperçu de sa nouvelle série avec un collaborateur régulier Geoff Shaw et coloriste Dee Cunniffe. C’est le projet que nous avions précédemment surnommé «God Hates Masks», bien que ce ne soit clairement pas son nom. Mais certainement son hashtag. Au cours de laquelle, il a confirmé que c’était pour Image Comics.

Nous disant qu’il « se déconnectait des gens. Une autre longue journée d’écriture de sprint. Quelque chose au sujet de la quarantaine me fait écrire comme un démon! Ce soir, c’était quelque chose de nouveau pour Geoff Shaw que vous allez adorer !! Je veux en voir quelques-uns (non -des spoilers, je vous le promets, ce n’est que la pointe de l’iceberg) des panneaux? » Il s’avère que nous l’avons fait.

Donny Cates a commenté « et oui, c’est une boutique de bandes dessinées en train d’être bombardée par le feu. Ce qui, en ces temps, bien sûr, pourrait être une chose peu cool à montrer. Mais ce livre parle de beaucoup de choses. Et l’une des choses les plus importantes est de savoir comment les bandes dessinées les magasins sont des endroits où nous pouvons nous évader et nous sentir en sécurité. Et comment ils doivent être épargnés. «

Cela ferait aussi un enfer d’un appel GoFundMe. En ce qui concerne la bande dessinée, il dit « commence à ressentir un thème? Eh bien, même si vous l’êtes, je vous le promets … vous ne verrez JAMAIS le jeu auquel ce livre joue avant le début et la fin du 1er numéro. C’est un livre SAUVAGE , vous tous. #GodHatesMasks. » Je sais pas, Donny, en ce moment tout le monde doit porter des masques, non? Lisez la salle. Voici les images qu’il a taquinées précédemment.

Heureux de savoir que Donny, Geoff et Dee sont, au moins, gentils et occupés sous l’arrêt. Portez simplement vos masques, les gars, d’accord?