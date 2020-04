Destiny Child reçoit une nouvelle mise à jour appelée The Secret Bride

Shift Up a annoncé cette semaine qu’ils ont publié une nouvelle mise à jour pour Destiny Child qui s’appelle The Secret Bride. Cette nouvelle mise à jour ajoute quelques nouveaux éléments de contenu pour vous faire gagner plus d’heures de jeu, y compris un nouveau raid de boss où les joueurs peuvent gagner de nouvelles récompenses et de nouveaux personnages. Nous avons ci-dessous tous les détails de ce qui est impliqué et de ce que vous tenterez de réaliser. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez télécharger le jeu sur Google Play ou l’App Store.

A partir de maintenant jusqu’au jeudi 14 mai, saison 8 de Destiny ChildLe système à succès de Ragna Break commence avec le titre « Secret Bride ». Dans ce type de jeu de raid de boss, les joueurs peuvent se battre contre l’enfant raid pour vivre leur histoire unique et gagner de précieuses récompenses, y compris des enfants raid cinq étoiles et d’autres personnages cinq étoiles, des costumes en édition limitée pour les enfants raid, de l’équipement et plus encore. Dans la saison 8 de Ragna Break, trois nouveaux enfants arrivent pour raconter leurs histoires, notamment: Iphis romantique – Type sombre, debuffer

Bridal Hildr – Type léger, attaquant

Pomona blanc pur – Type léger, guérisseur En plus du nouveau contenu Raid Child, Destiny Child reçoit une myriade d’événements festifs dans le jeu, tels que: Leçons supplémentaires de Lisa – À partir d’aujourd’hui jusqu’au jeudi 28 mai, les joueurs peuvent gagner des personnages de niveau complet – 6 ★, Lv60, sans plafond à +6 enfants avec des compétences de niveau 10 de niveau 7 – en accomplissant des missions dans la nouvelle section des leçons supplémentaires de Lisa

Événement d’invocation gratuit – À partir de maintenant jusqu’au jeudi 14 mai, les joueurs peuvent effectuer 3 à 5 ★ 10 x invocations d’enfants une fois par jour

Événement Coffre au trésor de platine de Ragna Break – La chance d’invoquer un enfant 5 ★ du coffre de trésor de platine est triplée pendant la pause de Ragna

Para-dés en or – Dorénavant jusqu’au jeudi 7 mai, les joueurs peuvent gagner des dés en jeu pour les récompenses

Boutique de costumes – La boutique de costumes de Destiny Child rapporte plusieurs nouveaux objets. Le nouveau costume de Shadow Iphis est désormais en promotion

Donjons de jour – Jusqu’au jeudi 30 avril, les donjons de tous types sont ouverts.

