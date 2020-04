Voici un Bajaj Dominar 400 modifié qui a l’air magnifique comme un brouilleur!

Ce Bajaj Dominar 400 a été modifié aux Philippines et il a été conçu pour être magnifique comme un brouilleur. Il n’y a cependant aucun changement mécanique.

Beaucoup d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais les Philippines sont un marché d’exportation majeur pour Bajaj Auto et le Dominar est également en vente là-bas. Nous sommes donc tombés sur ce Bajaj Dominar 400 magnifiquement modifié sur Internet qui a été conçu pour ressembler à un brouilleur. Personnalisé par MC Customs ph, une maison de douane basée à Las Pinas, aux Philippines, ce Bajaj Dominar a été modifié avec beaucoup de goût.

Ce Bajaj Dominar 400 a été modifié pour ressembler à un Scrambler

Surnommé au projet ‘Lino’, ce mod sur le Dominar conserve certaines de ses parties originales de streetfighter nu, puis ajoute quelques éléments supplémentaires pour lui donner un look brouilleur. Ceux-ci incluent un phare rond à DEL de rechange, des rétroviseurs ronds, un guidon surélevé, des clignotants à l’extrémité de la barre, des pneus à double usage, des sièges bronzage personnalisés cousus au diamant avec des poignées assorties, ainsi qu’une finition de peinture noire brillante.

Il n’y a cependant eu aucun changement mécanique sur la moto.

Attention, c’est un Dominar 400 pré-lifting qui a été modifié ici. En outre, le travail personnalisé n’inclut pas beaucoup de changements sur les autres panneaux de carrosserie comme le réservoir de carburant, le capot moteur, les extensions de réservoir ou même la section arrière. Même les roues sont identiques à la moto d’origine. Il n’y a eu aucune modification sur le plan mécanique non plus. Il continue d’être propulsé par un moteur monocylindre à SACT de 373 cm3 à refroidissement liquide et injection de carburant.

Dans cette spécification, le moteur produit 35 ch de puissance et 35 Nm de couple maximal. Il est accouplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses avec un embrayage à glissement. Le Bajaj Dominar 400, produit en Inde, produit cependant environ 40 ch de puissance mais le même 35 Nm de couple de pointe. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’une version pré-lifting du Dominar qui a été modifiée ici et le moteur ancien avait une puissance maximale de 35 ch.

Bajaj a récemment lancé le BS6 Dominar en Inde pour un prix de Rs 1,91 lakh et il y a quelque temps, Bajaj a même lancé un Dominar 250 pour rendre la plaque signalétique Dominar un peu plus accessible et populaire parmi les masses. Nous adorons le nouveau Bajaj Dominar 400 mais nous n’avons pas encore testé son plus jeune cousin, le Dominar 250. Vous devriez faire attention à notre examen une fois le verrouillage levé.