Destiny 2: Lightfall, une nouvelle date de sortie

Destiny 2 est un jeu très excitant. Le meilleur de ce jeu est qu’il s’agit d’un jeu gratuit. C’est un jeu multijoueur et aussi un jeu vidéo de premier plan. Le prochain jeu, Destiny 2 : Lightfall, marque la fin d’une trilogie.

This game is developed by Bungie. This is a mythic science fiction and hence is more interesting for the players. We will see more about the upcoming game here.

Date de sortie



La date de sortie de ce jeu n’est pas encore annoncée. On spécule sur une sortie en 2022. Le calendrier de sortie habituel des autres extensions du jeu suggère qu’il sortira en septembre. On peut donc s’attendre à ce que le jeu sorte en septembre 2022. C’est une longue attente et pourtant, les fans attendent patiemment la sortie du jeu.

Two more expansions have been announced for Destiny 2



The Witch Queen – 2021

Lightfall – 2022 pic.twitter.com/bteW3MjMvt — Nibel (@Nibellion) June 9, 2020

Les précédentes extensions ont été diffusées sur presque toutes les consoles. Il s’agit notamment de Microsoft Windows, Playstation 4 et 5, Xbox série X, etc. Le meilleur, c’est que le jeu sortira sur toutes les consoles à la date prévue. La seule chose est qu’il faut attendre 2 ans pour pouvoir jouer à ce jeu.

Une refonte du gameplay ?

Avec l’amélioration de la technologie, le gameplay va être bien meilleur et très amusant. Le jumelage à la volée devrait également faire partie de ce jeu. Cela signifie qu’un joueur sera autorisé à parler aux joueurs avec qui il est jumelé par le jeu. Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne.

Bungie seems to have plans for Destiny 2 past 2022’s Lightfall expansion, according to game director Luke Smith https://t.co/4nZA0kmPbI pic.twitter.com/GBrktWq6fa — Polygon (@Polygon) June 12, 2020

Nous aurons une bande-annonce pour ce jeu. La bande-annonce sortira quelques jours avant la sortie du jeu. Nous aurons également bientôt plus d’informations. L’extension précédente a été nominée pour les Game Awards 2017 et les Game critics Awards et il y a donc beaucoup d’attente pour ce jeu également.