Famous (‘OT 2018’) signe pour Mediaset et crée son propre programme

La plateforme vidéo Mediaset Espagne regorge de chaînes mettant en vedette des visages célèbres du monde du divertissement, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’un gagnant de l ‘«Operación Triunfo» a décidé d’entrer également dans cet univers. Ce jeudi 16 juillet, Famous est sorti sur la plateforme participant à la chaîne ‘Mon moment’. Celui qui a été le gagnant de ‘OT 2018’ a décidé de présenter son nouveau projet musical et de retourner dans sa ville natale dans la première de ses vidéos et c’est qu’au fur et à mesure qu’il avance, au fil des semaines il nous découvrirons bien plus à travers les vidéos suivantes qui sera lancé sur la plateforme.

Célèbre sur sa chaîne Mediaset Espagne

Dans ce premier contact avec Mediaset, nous voyons Célèbre à Bormujos, sa ville natale. Il a décidé d’y retourner un moment pour être avec sa famille, s’échappant ainsi d’une grande ville comme Madrid. « Je suis très nostalgique de revenir ici, mais je devais rentrer chez moi (…) être avec ma famille (…) parce que à Madrid je suis amer, je suis seul« Il avoue, en précisant que bien qu’il » ait eu des amis et mes collègues « OT », ce n’était pas la même chose. « Maintenant, il est revenu et il l’a fait pour être avec sa famille et ses amis, qui apparaissent également dans la vidéo le montrant Votre chéri.

Il a appris la mort de son grand-père dans ‘OT’

Dans cette vidéo, Famous révèle également les pires moments de sa vie: la mort de deux de ses grands-parents. « Pendant que j’étais sous la douche, ils m’ont appelé du Nigéria et m’ont dit que ma grand-mère du père était décédée (…) Je n’en revenais pas », avoue-t-il, qui reconnaît également que« je ne pourrais pas me rendre au Nigéria pour les funérailles car je me serais plus effondré ». Mais la chose ne s’est pas arrêtée là et c’est qu’au gala de Noël de « OT 2018 », Famous a appris qu’un autre de ses grands-parents était décédé. « J’ai découvert au téléphone quelques minutes avant le début du spectacle (…) même si j’en ai fait une démonstration, je suis allé très mal au programme « , affirme-t-il.

Projet musical au Nigeria

Et au-delà de sa vie personnelle, Famous a voulu faire avancer ses nouveaux projets musicaux, bien que ceux-ci se déroulent très loin de l’Espagne. Il l’a fait lors d’un appel vidéo avec l’artiste Miki Núñez, avec qui Academia a partagé ‘OT 2018’. « J’ai signé pour un label; ce n’est pas très gros mais on sait (…) qu’ils m’ont offert une chose plutôt cool », explique l’homme qui était notre représentant au Concours Eurovision de la chanson 2019, prévoyant également qu’il se rendra au Nigeria pour terminer l’enregistrement de votre EP. « J’ai presque fini, tout est fabriqué au Nigeria (…) avec un rôle très différent ici « , ajoute-t-il.