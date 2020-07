Ne manquez pas la comète NEOWISE dans le ciel du soir maintenant. Il ne reviendra pas avant 6800 ans.

Une comète incroyable qui a ravi les astronomes tôt le matin plus tôt ce mois-ci est maintenant visible dans le ciel du soir, et c’est un spectacle que vous ne voudrez pas manquer. Après tout, cette comète ne sera pas de retour avant 6800 ans, selon la NASA.

La comète NEOWISE peut maintenant être vue juste après le coucher du soleil pour les observateurs de l’hémisphère Nord, selon la NASA. (Désolé, les observateurs du ciel de l’hémisphère sud, ce n’est pas visible là-bas.) La comète a fait son approche la plus proche du soleil le 3 juillet mais n’était visible qu’avant l’aube jusqu’à maintenant.

« Si vous êtes dans l’hémisphère Nord, vous pouvez le voir », a déclaré Joe Masiero, chercheur principal adjoint de NEOWISE, le télescope spatial de la NASA qui a découvert la comète, lors d’une webémission NASA Science Live mercredi 15 juillet. « Au cours des deux prochains jours, il augmentera dans le ciel du soir, donc vous allez vouloir regarder vers le nord-ouest juste sous la Grande Ourse. » (La Grande Ourse est un motif d’étoile en forme de poche qui fait partie de la constellation de la Grande Ourse, la Grande Ourse.)

Cette carte du ciel de la NASA montre l’emplacement de la comète NEOWISE dans le ciel du soir pour les téléspectateurs de l’hémisphère Nord en juillet 2020. (Crédit d’image: NASA)

Voir la comète NEOWISE? (Crédit image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Brendan Gallagher) Si vous apercevez Comet NEOWISE, faites-le nous savoir! Envoyez des images et des commentaires à [email protected] pour partager vos opinions.

Selon Masiero, il y a quelques autres conseils pour observer les comètes.

Tout d’abord, vous allez vouloir vous éloigner des lumières de la ville et vous installer dans un endroit avec une vue dégagée et dégagée sur l’horizon nord-ouest.

Ensuite, découvrez quelle heure est votre coucher de soleil local. (Un outil comme le Farmer’s Almanac ou TimeandDate.com peut aider.) Vous devrez attendre 45 minutes après le coucher du soleil avant de chasser la comète.

« Ce que vous voulez faire, c’est sortir juste au moment où les premières étoiles commencent à apparaître. Vous ne pourrez pas le voir avant cela », a déclaré Masiero. « Il est probablement aussi brillant que certaines des étoiles de la Grande Ourse. »

À l’œil nu, la comète NEOWISE ressemblera à une étoile floue avec un peu de queue, selon un guide de la NASA. Mais les jumelles ou un petit télescope offrent une bien meilleure vue.

Officiellement connue sous le nom de C / 2020 F3, la comète NEOWISE a été découverte pour la première fois en mars par le vaisseau spatial NEOWISE optimisé pour l’infrarouge (le nom est l’abréviation de Near-Earth Object Wide-field Infrared Space Explorer). Depuis lors, la comète a été repérée par plusieurs télescopes et observatoires spatiaux, des astronautes sur la Station spatiale internationale et, bien sûr, des astronomes sur Terre.

La lumière de la comète est la lumière du soleil qui se reflète sur la queue éblouissante de gaz et de poussière qui s’éloigne de NEOWISE alors qu’elle dérive toujours plus loin du soleil. Une deuxième queue faite de particules ionisées projetées en arrière de la tête de la comète (appelée son « coma ») par le vent solaire peut être vue sur certaines photos.

« Cette comète est à environ 3 miles [5 kilometers] à travers, et la plupart des comètes sont environ moitié eau et moitié poussière « , a déclaré Emily Kramer, co-investigatrice de l’équipe scientifique de NEOWISE, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a utilisé cette statistique pour calculer la quantité d’eau dans la comète NEOWISE.

« C’est environ 13 millions de piscines olympiques d’eau », a-t-elle ajouté. « Donc ça fait beaucoup d’eau. »

La comète NEOWISE est actuellement à environ 70 millions de miles (111 millions de kilomètres) de la Terre – ou à environ trois quarts de la distance de la Terre et du soleil – et sur une orbite extrêmement elliptique qui la porte loin du soleil, a déclaré Masiero. La Terre se trouve à environ 150 millions de kilomètres du soleil en moyenne.

La comète se déplace à environ 40 miles par seconde – soit environ 230000 km / h – mais ne représente aucune menace pour la Terre, a déclaré Masiero.

La Station spatiale internationale semble croiser la comète NEOWISE dans le ciel du matin au-dessus de Rome, en Italie, sur cette photo prise par l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project, le 7 juillet 2020. (Crédit d’image: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project)

« Il n’y a aucun risque pour la planète », a-t-il ajouté. « C’est très loin de nous et ça ne vient pas près de nous, donc il n’y a pas de menace. »

Il n’y a peut-être pas de menace d’impact de la comète NEOWISE, mais il y a un facteur « wow » pour les observateurs du ciel qui le voient, a déclaré Kramer.

« Le fait que nous puissions la voir est vraiment ce qui la rend unique. Il est assez rare qu’une comète soit suffisamment brillante pour la voir à l’œil nu ou même avec des jumelles », a-t-elle ajouté. « La dernière fois que nous avons eu une comète aussi brillante était la comète Hale-Bopp en 1995 et 1996, donc ça fait un bon bout de temps. »

