Des dons sont nécessaires pour «  Save Space Camp  » après une pandémie de déficit

Space Camp pourrait être contraint de fermer définitivement ses portes à moins que la campagne «Save Space Camp» du Space & Rocket Center des États-Unis ne puisse collecter 1,5 million de dollars d’ici octobre 2020. (Crédit d’image: USSRC)

Space Camp pourrait bientôt être obligé de compter à rebours jusqu’à son lancement final.

Le US Space & Rocket Center, qui abrite le camp spatial depuis 1982, a annoncé mardi 28 juillet que le musée et l’expérience de formation des astronautes éducatifs risquaient de fermer définitivement en raison de déficits économiques causés par la pandémie de coronavirus. Le centre de Huntsville, en Alabama, a lancé un effort de collecte de fonds d’urgence pour éviter d’avoir à cesser ses activités avant la fin de l’année.

« La campagne ‘Save Space Camp’ doit collecter un minimum de 1,5 million de dollars pour garder le musée américain Space & Rocket Center ouvert après octobre et rouvrir Space Camp en avril 2021 », ont déclaré des responsables du centre dans un communiqué.

La campagne sollicite des dons des anciens du Space Camp et des millions de personnes qui ont visité le Space & Rocket Center des États-Unis du monde entier afin de poursuivre la mission d’éducation et d’inspiration du Space Camp.

En relation: Regardez Space Camp lancer près de 5000 modèles de fusées pour Apollo 11 (et cherchez un record du monde)

Le US Space & Rocket Center de Huntsville, en Alabama, présente l’une des trois fusées lunaires Saturn V restantes. (Crédit d’image: USSRC)

Créé en 1970, le US Space & Rocket Center présente l’une des trois fusées lunaires Saturn V restantes (et un affichage vertical d’une réplique à grande échelle), le module de commande Apollo 16 qui a volé vers la lune en 1972 et l’espace simulé Pathfinder. navette, parmi de nombreux autres artefacts de l’histoire de l’exploration spatiale.

Le Camp spatial, qui partage le campus avec le musée public, a diplômé plus de 900000 participants, offrant aux étudiants et aux adultes l’accès à certains des mêmes simulateurs et équipements de formation que la NASA a utilisés pour préparer l’envoi d’astronautes dans l’espace. Parmi ses anciens, il y a une douzaine d’individus qui ont volé dans l’espace.

Le centre de fusée a dû fermer temporairement le 13 mars en raison de la propagation croissante du coronavirus. Le musée, qui sert de centre d’accueil pour le Marshall Space Flight Center de la NASA et est un affilié du Smithsonian, a rouvert ses portes fin mai, mais avec beaucoup moins de visiteurs que sa fréquentation normale. Space Camp n’a rouvert que le 28 juin, puis avec seulement 20% de son effectif habituel.

En relation: Le film Hallmark de ‘Space Warriors’ présente un entraînement au Camp spatial

Avec l’admission limitée d’étudiants internationaux et de groupes scolaires cet automne et cet hiver, le camp spatial fermera à nouveau pour les programmes de camp d’une semaine en septembre.

Face à une perte de 28 millions de dollars, soit environ 66% de son chiffre d’affaires annuel, le centre de fusée a été contraint de licencier un tiers de ses employés à temps plein et n’a pas été en mesure d’employer 700 employés à temps partiel supplémentaires qui travaillent généralement dans tous les domaines. du Space Camp et du musée. La majorité des employés à temps plein restants sont en congé depuis avril.

Bien que le centre soutienne la NASA et soit un centre d’accueil officiel de la Tennessee Valley Authority, il ne reçoit aucun financement de l’agence spatiale ou de tout autre budget fédéral. Quatre-vingt-dix pour cent de ses revenus annuels proviennent de la fréquentation des musées et du camp spatial; 5% supplémentaires proviennent de dons et 5% de l’état de l’Alabama.

En relation: Le bonus Blu-ray ‘First Man’ emmène Ryan Gosling au Space Camp (clip exclusif)

Les participants au Space Camp voient le module de commande Apollo 16 « Casper » exposé au US Space & Rocket Center à Huntsville, Alabama. (Crédit d’image: USSRC)

En tant qu’entité quasi-gouvernementale, le centre de fusées et le camp spatial n’ont pas été en mesure de bénéficier d’une aide d’urgence fédérale, étatique ou locale.

« Nous croyons fermement que l’échec n’est pas une option, et nous nous tournons vers le public pour obtenir son soutien », a déclaré la direction du centre. « Il est important de sauver Space Camp, non seulement pour les bases qu’il a posées pour des centaines de milliers de carrières réussies dans l’aérospatiale, l’ingénierie, la science, l’éducation et d’autres domaines, mais aussi pour l’impact économique du programme et de l’US Space & Rocket. Centre fournir. «

Dans une année normale, le centre de fusée génère 120 millions de dollars de revenus annuels pour l’état de l’Alabama et sert d’aimant pour les visiteurs de Huntsville. Le centre de fusée a été la principale attraction touristique payante de l’État pendant sept années consécutives.

« La mission du Space Camp et du US Space & Rocket Center est trop importante. Elle doit continuer », ont déclaré les responsables du musée.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2020 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.