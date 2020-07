Love Alarm Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et plus d’informations pour vous !!!

K-drama et anime ont conquis le monde, chaque sorte est incroyable et sait comment garder leurs téléspectateurs accrochés, Love Alarm est un excellent exemple de K-dramas sur le marché que les adeptes devraient sans aucun doute regarder. Alors, laissez-nous entrer dans tous les points principaux d’une potentielle saison 2 de Love Alarm. DATE DE SORTIE POUR LOVE ALARM SAISON 2 Love Alarm est une série originale de Netflix et suit un style de comédie romantique, l’émission s’appuie sur une webtoon du même titre de l’écrivain Chon Kye-Young. Netflix a renouvelé l’émission juste après la sortie de la première saison, Love Alarm a été très bien appréciée par les abonnés et l’émission revient sur Netflix le 22 août 2020, les abonnés doivent donc se préparer avec leur abonnement Netflix car la saison deux sera encore plus élevée que saison un. CAST FOR LOVE ALARM SAISON 2 Voici une liste des membres de la distribution que nous verrons dans Love Alarm saison 2 Music Kang dans le rôle de Hwang Solar-oh Kim So-Hyun dans le rôle de Kim Jo-Jo Jung Ga-ram dans le rôle de Lee Hye-young Z. Hera as Kim Shin Seung-ho comme II-sik Go Min-si comme Park Gul-mi Musique Solar-mi Shim Yi-young Musique Geon-hee Park Sung-Yun Yeom Ji-young Voici une bande-annonce officielle de Love Alarm saison 2, à tous les adeptes à regarder! PLOT POSSIBLE POUR LOVE ALARM SAISON 2 L’histoire de Love Alarm tourne autour de Jo-Jo dont la vie est modifiée lorsqu’elle est prise dans un triangle amoureux en raison d’une application relationnelle qui devient virale, la saison deux offrira un voyage supplémentaire à Jo-Jo comme elle va comprendre qui elle désire réellement. C’est tout car au moment où nous parlons, nous allons préserver nos abonnés mis à jour sur les dernières informations sur Love Alarm saison 2!

