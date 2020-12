Des documents Sony révèlent plus de fonctionnalités d’interface utilisateur PS5 et la popularité des jeux solo

Pendant des années, on a dit que les jeux solo s’éteignaient et que tout le monde ne voudrait jouer qu’en ligne. Le contraire est vrai, comme le montrent les documents internes de Sony. Par conséquent « prospérer«Les jeux solo sont encore une fois formidables.

Il déclare que les joueurs joueraient plus hors ligne qu’en ligne, et il décrit également une fois de plus comment l’interface utilisateur PS5 peut être utilisée pour encourager les joueurs à revenir aux jeux ou à les quitter.

«Dans un monde idéal, chaque joueur a le temps de passer des heures chaque jour à jouer à des jeux solo. En réalité, cependant, la plupart des gens ont également un emploi ou des enfants ou sont scolarisés. Les loisirs se situent souvent entre d’autres obligations. Une heure avant le coucher, une pause de 30 minutes entre les devoirs. «

Plus précisément, on entre dans les activités que les développeurs peuvent utiliser pour revenir plus rapidement dans le jeu si l’on a pris une pause plus longue.

«Dans un monde occupé, cette fois pourrait être [zum Spielen] être indisponible pendant un certain temps. Lorsqu’ils trouveront enfin une heure libre, ils auront oublié où ils étaient et ce qu’ils faisaient. Alors quoi? Nous pouvons changer « Dois-je commencer à jouer? » Vers « Quelle partie dois-je commencer à jouer? » Les options sont là. Les choix sont clairs. Le jeu interpelle: prenez la manette, il est temps de jouer. «

Les documents datent en fait de 2019, mais montrent que les développeurs ont déjà repris cette idée. Dans Watch Dogs Legion, vous pouvez déjà voir sur l’écran d’accueil quelles sont les prochaines tâches ou missions afin de créer rapidement un contexte. Cela peut en fait vous inciter à vouloir revenir plus rapidement dans le jeu.