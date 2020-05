Des célébrités nous enseignent les psychédéliques – / Film

À quoi ça ressemblerait de voyager avec Piquer? Vous ne pourrez probablement pas en faire l’expérience, mais vous pouvez entendre Sting parler de son voyage le plus fou Bon voyage, Le nouveau documentaire comique de Netflix mettant en vedette de nombreuses célébrités, dont Adam Scott, Nick Offerman, Sarah Silverman, et plus parler de psychédéliques.

Avoir une bonne bande-annonce de voyage

Donick Cary réalise un documentaire très inhabituel avec Bon voyage: aventures en psychédéliques, une enquête en partie scénarisée sur les psychédéliques et les hallucinations révélatrices qu’ils provoquent. Avec des reconstitutions étoilées et une animation surréaliste, Bon voyage promet d’être plus éducatif et divertissant, avec des interviews de célébrités comme Sting, Sarah Silverman, Nick Offerman, Adam Scott, Ad-Rock, Rosie Perez, A $ AP Rocky, Paul Scheer, Nick Kroll, Rob Corddry, et plus encore en racontant leurs voyages les plus étranges et les plus fous. Quelques-uns des comédiens prêtent leurs morceaux de comédie au documentaire avec des reconstitutions et de fausses conférences sur la nature des psychédéliques et le nombre de champignons, c’est trop.

Bon voyage ressemble à un documentaire inhabituel – moins un reportage simple de faits et plus un exercice comique pour que les célébrités parlent de drogues sans avoir de problèmes. Mais en même temps, cela peut être un moyen d’en apprendre davantage sur les psychédéliques tout en riant. Aucun acide nécessaire.

Voici le synopsis de Bon voyage:

HAVE A GOOD TRIP: ADVENTURES IN PSYCHEDELICS est un documentaire mettant en vedette des histoires trébuchantes comiques d’acteurs, de comédiens et de musiciens de renom. Des reconstitutions étoilées et des animations trippantes donnent vie à leurs hallucinations surréalistes. Mélangeant la comédie avec une enquête approfondie sur les psychédéliques, HAVE A GOOD TRIP explore les avantages, les inconvénients, la science, l’histoire, l’avenir, l’impact culturel pop et les possibilités cosmiques des hallucinogènes. Le film aborde les grandes questions: les psychédéliques peuvent-ils jouer un rôle puissant dans le traitement de la dépression, la toxicomanie et nous aider à faire face à notre propre mortalité? Sommes-nous tous faits des mêmes choses? L’amour est-il vraiment tout ce dont nous avons besoin? Les arbres peuvent-ils parler?

Bon voyage premières sur Netflix sur 11 mai 2020.

